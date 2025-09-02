Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram* - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250902/gosduma-861619075.html
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram*
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram* - 02.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram*
Говорить о серьезных потерях для блогеров из-за запрета рекламы в Instagram* в корне неверно, так как основные рекламные бюджеты переместились в Telegram,... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T03:41+0300
2025-09-02T04:53+0300
технологии
бизнес
общество
рф
telegram
вконтакте
instagram
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861619075.jpg?1756777994
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Говорить о серьезных потерях для блогеров из-за запрета рекламы в Instagram* в корне неверно, так как основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые поправки к закону о рекламе, которые прямо запрещают распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской или террористической, а также на площадках, доступ к которым ограничен. Депутат отметил, что запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций - это важный шаг для защиты российского информационного пространства. По его словам, нормы закона направлены не на ограничение блогеров, а на обеспечение безопасности пользователей и прозрачности рынка рекламы в интернете. "Сегодня российские авторы и рекламодатели уже во многом перестроили свою работу. Основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен". Эти платформы предоставляют блогерам все возможности для продвижения, а пользователям при этом не надо включать вредоносный VPN, чтобы узнать о новых продуктах, услугах и других вещах, которые оказываются в фокусе рекламораспространителей. Поэтому говорить о серьезных потерях для блогеров в корне неверно", - подчеркнул депутат. Немкин отметил, что отечественные площадки активно развиваются, внедряют новые рекламные форматы и механики монетизации, а аудитория пользователей постепенно привыкает к этим инструментам. "Это создает условия для честной конкуренции и роста отечественной цифровой экономики. В результате выиграют все: блогеры получат новые каналы для заработка, рекламодатели - прозрачные и безопасные механизмы продвижения, а пользователи - качественный контент в пределах российской юрисдикции. Этот процесс точно укрепит цифровой суверенитет нашей страны и сделает рынок более устойчивым к внешним угрозам", - заключил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество , рф, telegram, вконтакте, instagram
Технологии, Бизнес, Общество , РФ, Telegram, ВКонтакте, Instagram
03:41 02.09.2025 (обновлено: 04:53 02.09.2025)
 
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram*

Депутат Немкин: реклама в Instagram переместилась в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Говорить о серьезных потерях для блогеров из-за запрета рекламы в Instagram* в корне неверно, так как основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые поправки к закону о рекламе, которые прямо запрещают распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской или террористической, а также на площадках, доступ к которым ограничен.
Депутат отметил, что запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций - это важный шаг для защиты российского информационного пространства. По его словам, нормы закона направлены не на ограничение блогеров, а на обеспечение безопасности пользователей и прозрачности рынка рекламы в интернете.
"Сегодня российские авторы и рекламодатели уже во многом перестроили свою работу. Основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, "ВКонтакте" и "Дзен". Эти платформы предоставляют блогерам все возможности для продвижения, а пользователям при этом не надо включать вредоносный VPN, чтобы узнать о новых продуктах, услугах и других вещах, которые оказываются в фокусе рекламораспространителей. Поэтому говорить о серьезных потерях для блогеров в корне неверно", - подчеркнул депутат.
Немкин отметил, что отечественные площадки активно развиваются, внедряют новые рекламные форматы и механики монетизации, а аудитория пользователей постепенно привыкает к этим инструментам. "Это создает условия для честной конкуренции и роста отечественной цифровой экономики. В результате выиграют все: блогеры получат новые каналы для заработка, рекламодатели - прозрачные и безопасные механизмы продвижения, а пользователи - качественный контент в пределах российской юрисдикции. Этот процесс точно укрепит цифровой суверенитет нашей страны и сделает рынок более устойчивым к внешним угрозам", - заключил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ТехнологииБизнесОбществоРФTelegramВКонтактеInstagram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала