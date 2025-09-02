Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ИИ на смартфоне сможет проверять загранпаспорта россиян на подлинность - 02.09.2025
ИИ на смартфоне сможет проверять загранпаспорта россиян на подлинность
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект на смартфоне сможет проверять загранпаспорта жителей России и стран СНГ на подлинность - такую технологию представили российские разработчики из Smart Engines, рассказали РИА Новости в компании. "Российская компания Smart Engines разработала технологию для четырехуровневой проверки подлинности документов с помощью смартфонов с NFC и искусственного интеллекта. Новое решение позволяет без использования специализированных аппаратных комплексов надежно верифицировать загранпаспорта России и стран СНГ, созданные в соответствии с международным стандартом ICAO 9303 для электронных паспортов и ID-карт", - сказали в компании. Программа считывает и анализирует данные из чипа паспорта через NFC. Все элементы паспорта проверяются на согласованность – данные в машиночитаемой зоне сверяются с содержимым чипа, визуальная информация сравнивается с машиночитаемой зоной, а изображения лиц – между собой. Далее ИИ-модуль проверяет документ на подлинность по 600 параметрам - эта технология может выявлять даже сложные подделки, которые созданы с применением нейросетей и графических редакторов. Как уточнили в компании, технология без выделения биометрии сверяет лицо владельца документа в трех представлениях: на фото в паспорте или ID-карте, изображении с чипа и селфи, сделанном в реальном времени на смартфон. Все процессы, отметили разработчики, происходят офлайн. "Персональные данные пользователя не покидают устройства и не отправляются на облачные сервера и третьим сторонам. При сверке лиц технология не выделяет и не сохраняет биометрические шаблоны, что делает проверку полностью автономной и не требует обращения к внешним базам данных", - добавили в Smart Engines. Как отметили в компании, решение предназначено для безопасной и надёжной проверки документов граждан и актуально для рынка России и стран СНГ. Оно ориентировано на банки и финтех-компании, государственные сервисы, авиаперевозчиков, страховые организации, телеком-операторов, туристические и другие отрасли.
2025
04:32 02.09.2025
 
ИИ на смартфоне сможет проверять загранпаспорта россиян на подлинность

