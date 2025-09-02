Премьер Индии заявил о росте ВВП страны

https://1prime.ru/20250902/indiya-861631118.html

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - ПРАЙМ. ВВП Индии продолжает расти, несмотря на беспокойство мировой экономики и экономический эгоизм отдельных стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Всего несколько дней назад были опубликованы данные по ВВП за первый квартал этого (финансового - ред.) года. Индия вновь превзошла все ожидания и оценки. В то время, когда мировая экономика испытывает беспокойство, существуют и трудности, вызванные экономическим эгоизмом; в этих условиях Индия достигла роста в 7,8%", - заявил премьер Индии на открытии выставки Semicon India 2025 в Дели. Как сообщило ранее министерство статистики Индии, прогнозный рост реального ВВП страны, по предварительным оценкам, составил 7,8% в первом квартале 2025-2026 финансового года (длится с апреля 2025 по март 2026 года) по сравнению с 6,5% в первом квартале 2024-2025 финансового года. Наибольший рост в первом квартале текущего фингода зафиксирован в секторе услуг (9,3%), в обрабатывающей промышленности (7,7%) и строительстве (7,6%). Направленная на развитие экосистемы полупроводников в Индии выставка Semicon India 2025 начала работу в Дели во вторник. В рамках трехдневной конференции пройдут сессии, посвященные ходу реализации программы Semicon India, проектам по производству полупроводников и готовности инфраструктуры, интеллектуальному производству, инновациям в области НИОКР и искусственного интеллекта, инвестиционным возможностям, реализации политики на уровне штатов и другим вопросам. Ожидается, что в конференции примут участие более 20 тысяч человек, включая более 2,5 тысячи делегатов из более чем 48 стран, также пройдут 6 круглых столов с участием представителей разных стран. Конференции Semicon, организуемые по всему миру, направлены на максимальное распространение информации о технологических достижениях в области полупроводников, а также о политике различных стран по укреплению своей полупроводниковой экосистемы.

