Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Индии заявил о росте ВВП страны - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/indiya-861631118.html
Премьер Индии заявил о росте ВВП страны
Премьер Индии заявил о росте ВВП страны - 02.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Индии заявил о росте ВВП страны
ВВП Индии продолжает расти, несмотря на беспокойство мировой экономики и экономический эгоизм отдельных стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T10:00+0300
2025-09-02T10:00+0300
экономика
индия
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_3d272f8d65ca72ffa9abe67a8cdf6e94.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - ПРАЙМ. ВВП Индии продолжает расти, несмотря на беспокойство мировой экономики и экономический эгоизм отдельных стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Всего несколько дней назад были опубликованы данные по ВВП за первый квартал этого (финансового - ред.) года. Индия вновь превзошла все ожидания и оценки. В то время, когда мировая экономика испытывает беспокойство, существуют и трудности, вызванные экономическим эгоизмом; в этих условиях Индия достигла роста в 7,8%", - заявил премьер Индии на открытии выставки Semicon India 2025 в Дели. Как сообщило ранее министерство статистики Индии, прогнозный рост реального ВВП страны, по предварительным оценкам, составил 7,8% в первом квартале 2025-2026 финансового года (длится с апреля 2025 по март 2026 года) по сравнению с 6,5% в первом квартале 2024-2025 финансового года. Наибольший рост в первом квартале текущего фингода зафиксирован в секторе услуг (9,3%), в обрабатывающей промышленности (7,7%) и строительстве (7,6%). Направленная на развитие экосистемы полупроводников в Индии выставка Semicon India 2025 начала работу в Дели во вторник. В рамках трехдневной конференции пройдут сессии, посвященные ходу реализации программы Semicon India, проектам по производству полупроводников и готовности инфраструктуры, интеллектуальному производству, инновациям в области НИОКР и искусственного интеллекта, инвестиционным возможностям, реализации политики на уровне штатов и другим вопросам. Ожидается, что в конференции примут участие более 20 тысяч человек, включая более 2,5 тысячи делегатов из более чем 48 стран, также пройдут 6 круглых столов с участием представителей разных стран. Конференции Semicon, организуемые по всему миру, направлены на максимальное распространение информации о технологических достижениях в области полупроводников, а также о политике различных стран по укреплению своей полупроводниковой экосистемы.
https://1prime.ru/20250901/indiya-861614389.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_aebeb29383168ba199956365dba81193.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, нарендра моди
Экономика, ИНДИЯ, Нарендра Моди
10:00 02.09.2025
 
Премьер Индии заявил о росте ВВП страны

Премьер Моди: ВВП Индии растет, несмотря на беспокойство мировой экономики

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - ПРАЙМ. ВВП Индии продолжает расти, несмотря на беспокойство мировой экономики и экономический эгоизм отдельных стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Всего несколько дней назад были опубликованы данные по ВВП за первый квартал этого (финансового - ред.) года. Индия вновь превзошла все ожидания и оценки. В то время, когда мировая экономика испытывает беспокойство, существуют и трудности, вызванные экономическим эгоизмом; в этих условиях Индия достигла роста в 7,8%", - заявил премьер Индии на открытии выставки Semicon India 2025 в Дели.
Как сообщило ранее министерство статистики Индии, прогнозный рост реального ВВП страны, по предварительным оценкам, составил 7,8% в первом квартале 2025-2026 финансового года (длится с апреля 2025 по март 2026 года) по сравнению с 6,5% в первом квартале 2024-2025 финансового года. Наибольший рост в первом квартале текущего фингода зафиксирован в секторе услуг (9,3%), в обрабатывающей промышленности (7,7%) и строительстве (7,6%).
Направленная на развитие экосистемы полупроводников в Индии выставка Semicon India 2025 начала работу в Дели во вторник. В рамках трехдневной конференции пройдут сессии, посвященные ходу реализации программы Semicon India, проектам по производству полупроводников и готовности инфраструктуры, интеллектуальному производству, инновациям в области НИОКР и искусственного интеллекта, инвестиционным возможностям, реализации политики на уровне штатов и другим вопросам.
Ожидается, что в конференции примут участие более 20 тысяч человек, включая более 2,5 тысячи делегатов из более чем 48 стран, также пройдут 6 круглых столов с участием представителей разных стран.
Конференции Semicon, организуемые по всему миру, направлены на максимальное распространение информации о технологических достижениях в области полупроводников, а также о политике различных стран по укреплению своей полупроводниковой экосистемы.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банкинг в Индии
Вчера, 22:14
 
ЭкономикаИНДИЯНарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала