https://1prime.ru/20250902/indiya-861633645.html

Индия готова приветствовать инвестиции в производство полупроводников

Индия готова приветствовать инвестиции в производство полупроводников - 02.09.2025, ПРАЙМ

Индия готова приветствовать инвестиции в производство полупроводников

Индия готова приветствовать инвестиции в свою полупроводниковую промышленность, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T10:40+0300

2025-09-02T10:40+0300

2025-09-02T10:40+0300

экономика

бизнес

индия

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – ПРАЙМ. Индия готова приветствовать инвестиции в свою полупроводниковую промышленность, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. "Индия становится страной, производящей полупроводники с полным спектром технологий. Недалек тот день, когда самый маленький чип в Индии приведет к самым большим изменениям в мире… Мы готовы приветствовать всех инвесторов. Мир верит в Индию и мир готов построить полупроводниковое будущее с Индией", - сказал он на открытии выставки Semicon India 2025 в Дели. Премьер напомнил, что строительство первого в Индии завода по производству полупроводников было утверждено в 2023 году, а в текущем году были одобрены пять дополнительных проектов по строительству таких предприятий. "В целом инвестиции в десять проектов по производству полупроводников составляют более 1,5 триллиона рупий (17,04 миллиарда долларов - ред.). Это свидетельствует о растущем доверии в мире к Индии... Мы внедрили национальную систему "единого окна". Благодаря этому все разрешения от властей Индии и штатов поступают на единую платформу. В результате наши инвесторы теперь избавлены от значительного объема бумажной работы", - отметил Моди. Направленная на развитие экосистемы полупроводников в Индии выставка Semicon India 2025 начала работу в Дели во вторник. В рамках трехдневной конференции пройдут сессии, посвященные ходу реализации программы Semicon India, проектам по производству полупроводников и готовности инфраструктуры, интеллектуальному производству, инновациям в области НИОКР и искусственного интеллекта, инвестиционным возможностям, реализации политики на уровне штатов и другим вопросам. Ожидается, что в конференции примут участие более 20 тысяч человек, включая более 2,5 тысячи делегатов из более чем 48 стран, также пройдут 6 круглых столов с участием представителей разных стран. Конференции Semicon, организуемые по всему миру, направлены на максимальное распространение информации о технологических достижениях в области полупроводников, а также о политике различных стран по укреплению своей полупроводниковой экосистемы.

https://1prime.ru/20250902/indiya-861631118.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, индия, нарендра моди