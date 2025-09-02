Индия готова приветствовать инвестиции в производство полупроводников

https://1prime.ru/20250902/indiya-861633645.html
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – ПРАЙМ. Индия готова приветствовать инвестиции в свою полупроводниковую промышленность, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. "Индия становится страной, производящей полупроводники с полным спектром технологий. Недалек тот день, когда самый маленький чип в Индии приведет к самым большим изменениям в мире… Мы готовы приветствовать всех инвесторов. Мир верит в Индию и мир готов построить полупроводниковое будущее с Индией", - сказал он на открытии выставки Semicon India 2025 в Дели. Премьер напомнил, что строительство первого в Индии завода по производству полупроводников было утверждено в 2023 году, а в текущем году были одобрены пять дополнительных проектов по строительству таких предприятий. "В целом инвестиции в десять проектов по производству полупроводников составляют более 1,5 триллиона рупий (17,04 миллиарда долларов - ред.). Это свидетельствует о растущем доверии в мире к Индии... Мы внедрили национальную систему "единого окна". Благодаря этому все разрешения от властей Индии и штатов поступают на единую платформу. В результате наши инвесторы теперь избавлены от значительного объема бумажной работы", - отметил Моди. Направленная на развитие экосистемы полупроводников в Индии выставка Semicon India 2025 начала работу в Дели во вторник. В рамках трехдневной конференции пройдут сессии, посвященные ходу реализации программы Semicon India, проектам по производству полупроводников и готовности инфраструктуры, интеллектуальному производству, инновациям в области НИОКР и искусственного интеллекта, инвестиционным возможностям, реализации политики на уровне штатов и другим вопросам. Ожидается, что в конференции примут участие более 20 тысяч человек, включая более 2,5 тысячи делегатов из более чем 48 стран, также пройдут 6 круглых столов с участием представителей разных стран. Конференции Semicon, организуемые по всему миру, направлены на максимальное распространение информации о технологических достижениях в области полупроводников, а также о политике различных стран по укреплению своей полупроводниковой экосистемы.
Премьер Индии заявил о росте ВВП страны