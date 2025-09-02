https://1prime.ru/20250902/indiya-861634703.html
Индия продолжит диалог с США о двустороннем торговом соглашении
02.09.2025
Индия продолжит диалог с США о двустороннем торговом соглашении
Индия продолжает диалог с США о двустороннем торговом соглашении, заявил министр торговли Пиюш Гоял на следующий день после того, как Дональд Трамп назвал... | 02.09.2025, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – ПРАЙМ. Индия продолжает диалог с США о двустороннем торговом соглашении, заявил министр торговли Пиюш Гоял на следующий день после того, как Дональд Трамп назвал отношения Дели и Вашингтона "односторонними". "Мы ведём диалог с США о двустороннем торговом соглашении", - заявил Гоял на мероприятии промышленной палаты Индии в Дели. Накануне президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Индия предложила снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля, но принять такое решение Нью-Дели якобы должен был "много лет назад", а сейчас "уже становится поздно". Он также охарактеризовал торговые отношения Индии и США как "односторонние", так как Нью-Дели поставляет "огромные объёмы товаров" Вашингтону, а закупает мало. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
