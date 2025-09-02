https://1prime.ru/20250902/indiya-861649718.html

Индия планирует нарастить импорт СПГ к 2030 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – ПРАЙМ. Индия к 2030 году планирует нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 27% - до 66,7 миллиона метрических тонн в год за счет добавления двух дополнительных терминалов, сообщил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури. "Индийский СПГ-рынок - залог более чистого будущего. (Существуют - ред.) 8 терминалов мощностью 52,7 миллиона тонн в год. К 2030 году: 10 терминалов, 66,7 миллиона тонн в год", - написал Пури в соцсети X. Индия стремится сократить свой углеродный след, увеличив долю газа в своём энергобалансе до 15% к 2030 году с примерно 6% в настоящее время. Ранее Индия поставила перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2070 году. В связи с этим, в частности, страна намерена увеличить количество автомобильных заправочных станций СПГ до 1 тысячи. По словам Пури, уже к декабрю в Индии будет 49 заправочных станций СПГ вместо нынешних 13.

