Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия планирует нарастить импорт СПГ к 2030 году - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250902/indiya-861649718.html
Индия планирует нарастить импорт СПГ к 2030 году
Индия планирует нарастить импорт СПГ к 2030 году - 02.09.2025, ПРАЙМ
Индия планирует нарастить импорт СПГ к 2030 году
Индия к 2030 году планирует нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 27% - до 66,7 миллиона метрических тонн в год за счет добавления двух... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T14:21+0300
2025-09-02T14:21+0300
энергетика
газ
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_0:45:601:383_1920x0_80_0_0_a4a9ed08cb3eda9f6bccaaddfff7d49f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – ПРАЙМ. Индия к 2030 году планирует нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 27% - до 66,7 миллиона метрических тонн в год за счет добавления двух дополнительных терминалов, сообщил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури. "Индийский СПГ-рынок - залог более чистого будущего. (Существуют - ред.) 8 терминалов мощностью 52,7 миллиона тонн в год. К 2030 году: 10 терминалов, 66,7 миллиона тонн в год", - написал Пури в соцсети X. Индия стремится сократить свой углеродный след, увеличив долю газа в своём энергобалансе до 15% к 2030 году с примерно 6% в настоящее время. Ранее Индия поставила перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2070 году. В связи с этим, в частности, страна намерена увеличить количество автомобильных заправочных станций СПГ до 1 тысячи. По словам Пури, уже к декабрю в Индии будет 49 заправочных станций СПГ вместо нынешних 13.
https://1prime.ru/20250827/gaz-861349636.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_14:0:585:428_1920x0_80_0_0_97d40ef04f1de44898ef84c467ab9985.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, индия
Энергетика, Газ, ИНДИЯ
14:21 02.09.2025
 
Индия планирует нарастить импорт СПГ к 2030 году

Пури: Индия планирует нарастить импорт СПГ на 27% к 2030 году

Завод СПГ
Завод СПГ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – ПРАЙМ. Индия к 2030 году планирует нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 27% - до 66,7 миллиона метрических тонн в год за счет добавления двух дополнительных терминалов, сообщил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.
"Индийский СПГ-рынок - залог более чистого будущего. (Существуют - ред.) 8 терминалов мощностью 52,7 миллиона тонн в год. К 2030 году: 10 терминалов, 66,7 миллиона тонн в год", - написал Пури в соцсети X.
Индия стремится сократить свой углеродный след, увеличив долю газа в своём энергобалансе до 15% к 2030 году с примерно 6% в настоящее время.
Ранее Индия поставила перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2070 году. В связи с этим, в частности, страна намерена увеличить количество автомобильных заправочных станций СПГ до 1 тысячи. По словам Пури, уже к декабрю в Индии будет 49 заправочных станций СПГ вместо нынешних 13.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев
27 августа, 19:23
 
ЭнергетикаГазИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала