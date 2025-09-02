https://1prime.ru/20250902/indiya-861669274.html

В Индии рассказали о планах по заключению торгового соглашения с США

В Индии рассказали о планах по заключению торгового соглашения с США - 02.09.2025, ПРАЙМ

В Индии рассказали о планах по заключению торгового соглашения с США

Министр торговли Индии Пиюш Гоял надеется, что Индия заключит предлагаемое двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю этого года. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T20:19+0300

2025-09-02T20:19+0300

2025-09-02T20:21+0300

экономика

торговое соглашение

сша

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/77647/81/776478159_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_ed4f39ee47040b0ba4d6ded057df41d1.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – ПРАЙМ. Министр торговли Индии Пиюш Гоял надеется, что Индия заключит предлагаемое двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю этого года. "Я очень надеюсь, что вскоре все вернется на круги своя, и мы заключим двустороннее торговое соглашение к осени, примерно к ноябрю, как это обсуждалось нашими двумя лидерами в феврале", - сказал Гоял, выступая на проходящей в Мумбаи ежегодной конференции Global Investor Conference 2025 по видеосвязи. Гоял отметил, что на переговорах по заключению пакта геополитические вопросы "немного" перевесили торговые, но добавил, что во всем мире существует большой интерес к расширению торговых и деловых связей с Индией. Накануне президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Индия предложила снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля, но принять такое решение Нью-Дели якобы должен был "много лет назад", а сейчас "уже становится поздно". Он также охарактеризовал торговые отношения Индии и США как "односторонние", так как Нью-Дели поставляет "огромные объёмы товаров" Вашингтону, а закупает мало. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

https://1prime.ru/20250901/indiya-861553754.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торговое соглашение, сша, прогноз