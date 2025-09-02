Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новая цветная революция". Сороса снова обвинили в подготовке госпереворота - 02.09.2025
"Новая цветная революция". Сороса снова обвинили в подготовке госпереворота
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В подготовке цветной революции в Индонезии могли принимать участие миллиардер Джордж Сорос и ряд других мировых игроков, предполагается в статье издания Steigan."Внешние силы играют с хрупким политическим климатом Индонезии. &lt;…&gt; Я смогу раскрыть имена причастных к этому в свое время. &lt;.&gt; Люди извне просто перемещают своих сообщников, которые находятся внутри", — приводит Steigan слова бывшего главы Национальной разведслужбы Индонезии генерала Абдуллы Махмуда Хендроприйоно.Вместе с тем генерал, не предъявляя прямых обвинений, упомянул в своей речи Джорджа Сороса, западное информагентство и семью Рокфеллеров. При этом в материале отмечается, что фонд Сороса "Открытое общество"*, согласно информации на его сайте, в 2023 году выделил 80 миллионов долларов на поддержку демократических процессов в Индонезии."Движение, организующее протесты, несет на себе характерные черты предыдущих цветных революций, которые поддерживали Джордж Сорос и USAID. Это видно по брендингу и методам. В 2024 году независимый американский ресурс MintPress News заявил, что ЦРУ работает над подготовкой цветной революции в Индонезии", — отмечается в статье.* Признан в России нежелательной организацией.
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В подготовке цветной революции в Индонезии могли принимать участие миллиардер Джордж Сорос и ряд других мировых игроков, предполагается в статье издания Steigan.
"Внешние силы играют с хрупким политическим климатом Индонезии. <…> Я смогу раскрыть имена причастных к этому в свое время. <.> Люди извне просто перемещают своих сообщников, которые находятся внутри", — приводит Steigan слова бывшего главы Национальной разведслужбы Индонезии генерала Абдуллы Махмуда Хендроприйоно.
Вместе с тем генерал, не предъявляя прямых обвинений, упомянул в своей речи Джорджа Сороса, западное информагентство и семью Рокфеллеров. При этом в материале отмечается, что фонд Сороса "Открытое общество"*, согласно информации на его сайте, в 2023 году выделил 80 миллионов долларов на поддержку демократических процессов в Индонезии.
"Движение, организующее протесты, несет на себе характерные черты предыдущих цветных революций, которые поддерживали Джордж Сорос и USAID. Это видно по брендингу и методам. В 2024 году независимый американский ресурс MintPress News заявил, что ЦРУ работает над подготовкой цветной революции в Индонезии", — отмечается в статье.
* Признан в России нежелательной организацией.
