Годовая инфляция в еврозоне ускорилась по итогам августа
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до 2,1% с 2% в июле, следует из данных Евростата. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения инфляции на уровне 2%.
