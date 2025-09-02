https://1prime.ru/20250902/inflyatsiya-861659557.html
Заботкин рассказал о развитии ситуации с инфляцией в России
Заботкин рассказал о развитии ситуации с инфляцией в России
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ситуация с инфляцией в РФ развивается в русле базового сценария Банка России, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Инфляция развивается в русле уточненного базового сценария", - сказал он. Согласно июльскому прогнозу регулятора, инфляция в России в 2025 году будет на уровне 6-7%, в 2026 снизится до целевых 4%. По последним данным Росстата, недельная инфляция в России за неделю с 19 по 25 августа составила 0,02%, с начала года цены выросли на 4,18%.
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции