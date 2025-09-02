https://1prime.ru/20250902/inflyatsiya-861665515.html

В Банке России сообщили о существенном прогрессе в снижении инфляции

В Банке России сообщили о существенном прогрессе в снижении инфляции - 02.09.2025, ПРАЙМ

В Банке России сообщили о существенном прогрессе в снижении инфляции

В снижении инфляции удалось достичь существенного прогресса по сравнению с ситуацией конца 2024 года, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T18:05+0300

2025-09-02T18:05+0300

2025-09-02T18:06+0300

экономика

банк россии

алексей заботкин

инфляция

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В снижении инфляции удалось достичь существенного прогресса по сравнению с ситуацией конца 2024 года, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Можно говорить о существенном прогрессе снижения инфляции по сравнению с ситуацией конца 2024 года, но утверждать, что устойчивый темп роста цен, устойчивое инфляционное давление, уже снизились до целевых 4% с поправкой на сезонность в пересчете на год, пока преждевременно", - сказал он. Он отметил, что в июле общий рост цен сложился ниже того, что предполагали недельные цифры, но это было связано с вкладом волатильных компонентов, в числе которых овощи, фрукты, авиабилеты. "Устойчивый темп роста цен пока не опустился ниже 4%, находится несколько выше этой отметки. В то же время рост цен производителей продолжил замедляться, если смотреть по опросным индикаторам, то есть в целом картина разнообразная, но нам важно, чтобы траектория устойчивого роста цен, о которой говорят данные, согласовалась с задачей возвращения к низкой целевой инфляции 4% к 2026 году",- заключил Заботкин. "Мы видим, что базовый сценарий постепенно реализуется. Если бы он не реализовывался, то инфляция, текущий темп роста цен, оставался бы таким же высоким, как он был в четвертом квартале прошлого года... Для нас действительно важно, чтобы процесс замедления инфляции происходил достаточно выраженными темпами, чтобы текущие темпы роста цен стабилизировались на 4% уже в конце этого, начале следующего года. Только в этом случае годовая инфляция по итогам следующего года будет 4%", - сказал он. Также Заботкин добавил, что положительный разрыв выпуска - превышение спроса над текущими производственными возможностями и теми темпами, которыми производственные возможности увеличиваются - постепенно сокращается. Согласно июльскому прогнозу регулятора, инфляция в России в 2025 году будет на уровне 6-7%, в 2026 снизится до целевых 4%. По последним данным Росстата, недельная инфляция в России за неделю с 19 по 25 августа составила 0,02%, с начала года цены выросли на 4,18%. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 25 августа замедлилась до 8,43% в годовом выражении. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.

https://1prime.ru/20250829/eurostat-861459153.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, алексей заботкин, инфляция, россия