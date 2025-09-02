Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвала способы выбраться из "ипотечной ямы" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250902/ipoteka-861604776.html
Эксперт назвала способы выбраться из "ипотечной ямы"
Эксперт назвала способы выбраться из "ипотечной ямы" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала способы выбраться из "ипотечной ямы"
Огромные переплаты по ипотеке и даже возможная потеря ипотечного жилья грозят работникам, которые не смогут подтвердить официальный доход, а также лицам с... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T02:02+0300
2025-09-02T02:02+0300
ипотека
недвижимость
финансы
банки
банки.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Огромные переплаты по ипотеке и даже возможная потеря ипотечного жилья грозят работникам, которые не смогут подтвердить официальный доход, а также лицам с нестабильным источником дохода или потерявшим работу. Что делать, если вы оказались в одной из этих категорий, агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.Если вы оказались в ситуации, когда больше не можете выплачивать ипотеку, главное — сохранять спокойствие и действовать рационально. В этом случае доступно несколько вариантов действий, рассуждает она.Реструктуризация. Это изменение условий кредитного договора путем снижения ежемесячного платежа с увеличением срока кредита. Процентная ставка при этом не меняется. Таким образом можно сохранить недвижимость и избежать просрочек. Банки обычно идут навстречу, поскольку им нужен возврат средств, а не квартира, которую еще надо продать.Ипотечные каникулы — временная отсрочка платежей сроком несколько месяцев в случае потери работы, получения инвалидности (I-II группы), болезни (более двух месяцев), значительного снижения дохода (от 30%, если ипотека занимает 50%), увеличения числа иждивенцев при одновременном снижении дохода (более чем на 20% и ипотека более 40% дохода), а также проживание в зоне ЧС, повлекшее утрату имущества."В последнем случае обратиться за каникулами можно в течение 60 дней. Кроме того, стоит иметь в виду, что долг за этот период не списывается и в дальнейшем его все равно придется выплатить", - предупредила Бочкина.Рефинансирование предусматривает новый займ в том же или в другом банке на более выгодных условиях, чтобы за счет этих средств погасить предыдущую ипотеку.Продажа недвижимости. При продаже залогового имущества задолженность перед банком закрывается вырученными средствами. Это крайняя мера, на нее стоит идти тогда, когда другие способы не подходят."Главное - не игнорировать проблему и не скрываться от банка – это только усугубит положение. Не стоит и скрывать реальные доходы и имущество или надеяться, что ситуация разрешится сама собой. Если в ближайшем будущем не ожидается восстановления дохода, которое улучшит финансовую ситуацию, лучше не использовать микрозаймы для оплаты текущих платежей по ипотеке, поскольку они значительно более дорогие, чем жилищные займы", - советует аналитик.Чтобы снизить риск возникновения такой ситуации, лучше заранее создать финансовую подушку безопасности как минимум на 3-6 месяцев выплат. Стоит изначально поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки и не брать займы, платежи по которым будут составлять более 30–40% от дохода.Заранее приобретите полис страхования жизни и здоровья заемщика с включенным в него риском потери трудоспособности, даже если банк не требует наличие такого документа. Если причина снижения вашей платежеспособности подпадает под страховой случай, предусмотренный полисом, страховая компания поможет погасить задолженность по кредиту, заключила Бочкина.
https://1prime.ru/20250901/ipoteka-861588130.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ипотека, недвижимость, финансы, банки, банки.ру
ипотека, Недвижимость, Финансы, Банки, Банки.ру
02:02 02.09.2025
 
Эксперт назвала способы выбраться из "ипотечной ямы"

Аналитик Бочкина: потерять ипотечное жилье рискуют люди без стабильного дохода

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Огромные переплаты по ипотеке и даже возможная потеря ипотечного жилья грозят работникам, которые не смогут подтвердить официальный доход, а также лицам с нестабильным источником дохода или потерявшим работу. Что делать, если вы оказались в одной из этих категорий, агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
Если вы оказались в ситуации, когда больше не можете выплачивать ипотеку, главное — сохранять спокойствие и действовать рационально. В этом случае доступно несколько вариантов действий, рассуждает она.
Реструктуризация. Это изменение условий кредитного договора путем снижения ежемесячного платежа с увеличением срока кредита. Процентная ставка при этом не меняется. Таким образом можно сохранить недвижимость и избежать просрочек. Банки обычно идут навстречу, поскольку им нужен возврат средств, а не квартира, которую еще надо продать.
Молодая семья с детьми - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Риелторы предложили расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 18 лет
Вчера, 13:10
Ипотечные каникулы — временная отсрочка платежей сроком несколько месяцев в случае потери работы, получения инвалидности (I-II группы), болезни (более двух месяцев), значительного снижения дохода (от 30%, если ипотека занимает 50%), увеличения числа иждивенцев при одновременном снижении дохода (более чем на 20% и ипотека более 40% дохода), а также проживание в зоне ЧС, повлекшее утрату имущества.
"В последнем случае обратиться за каникулами можно в течение 60 дней. Кроме того, стоит иметь в виду, что долг за этот период не списывается и в дальнейшем его все равно придется выплатить", - предупредила Бочкина.
Рефинансирование предусматривает новый займ в том же или в другом банке на более выгодных условиях, чтобы за счет этих средств погасить предыдущую ипотеку.
Продажа недвижимости. При продаже залогового имущества задолженность перед банком закрывается вырученными средствами. Это крайняя мера, на нее стоит идти тогда, когда другие способы не подходят.

"Главное - не игнорировать проблему и не скрываться от банка – это только усугубит положение. Не стоит и скрывать реальные доходы и имущество или надеяться, что ситуация разрешится сама собой. Если в ближайшем будущем не ожидается восстановления дохода, которое улучшит финансовую ситуацию, лучше не использовать микрозаймы для оплаты текущих платежей по ипотеке, поскольку они значительно более дорогие, чем жилищные займы", - советует аналитик.

Чтобы снизить риск возникновения такой ситуации, лучше заранее создать финансовую подушку безопасности как минимум на 3-6 месяцев выплат. Стоит изначально поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки и не брать займы, платежи по которым будут составлять более 30–40% от дохода.
Заранее приобретите полис страхования жизни и здоровья заемщика с включенным в него риском потери трудоспособности, даже если банк не требует наличие такого документа. Если причина снижения вашей платежеспособности подпадает под страховой случай, предусмотренный полисом, страховая компания поможет погасить задолженность по кредиту, заключила Бочкина.
 
ипотекаНедвижимостьФинансыБанкиБанки.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала