Эксперт назвала способы выбраться из "ипотечной ямы"

Эксперт назвала способы выбраться из "ипотечной ямы"

2025-09-02T02:02+0300

2025-09-02T02:02+0300

2025-09-02T02:02+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Огромные переплаты по ипотеке и даже возможная потеря ипотечного жилья грозят работникам, которые не смогут подтвердить официальный доход, а также лицам с нестабильным источником дохода или потерявшим работу. Что делать, если вы оказались в одной из этих категорий, агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.Если вы оказались в ситуации, когда больше не можете выплачивать ипотеку, главное — сохранять спокойствие и действовать рационально. В этом случае доступно несколько вариантов действий, рассуждает она.Реструктуризация. Это изменение условий кредитного договора путем снижения ежемесячного платежа с увеличением срока кредита. Процентная ставка при этом не меняется. Таким образом можно сохранить недвижимость и избежать просрочек. Банки обычно идут навстречу, поскольку им нужен возврат средств, а не квартира, которую еще надо продать.Ипотечные каникулы — временная отсрочка платежей сроком несколько месяцев в случае потери работы, получения инвалидности (I-II группы), болезни (более двух месяцев), значительного снижения дохода (от 30%, если ипотека занимает 50%), увеличения числа иждивенцев при одновременном снижении дохода (более чем на 20% и ипотека более 40% дохода), а также проживание в зоне ЧС, повлекшее утрату имущества."В последнем случае обратиться за каникулами можно в течение 60 дней. Кроме того, стоит иметь в виду, что долг за этот период не списывается и в дальнейшем его все равно придется выплатить", - предупредила Бочкина.Рефинансирование предусматривает новый займ в том же или в другом банке на более выгодных условиях, чтобы за счет этих средств погасить предыдущую ипотеку.Продажа недвижимости. При продаже залогового имущества задолженность перед банком закрывается вырученными средствами. Это крайняя мера, на нее стоит идти тогда, когда другие способы не подходят."Главное - не игнорировать проблему и не скрываться от банка – это только усугубит положение. Не стоит и скрывать реальные доходы и имущество или надеяться, что ситуация разрешится сама собой. Если в ближайшем будущем не ожидается восстановления дохода, которое улучшит финансовую ситуацию, лучше не использовать микрозаймы для оплаты текущих платежей по ипотеке, поскольку они значительно более дорогие, чем жилищные займы", - советует аналитик.Чтобы снизить риск возникновения такой ситуации, лучше заранее создать финансовую подушку безопасности как минимум на 3-6 месяцев выплат. Стоит изначально поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки и не брать займы, платежи по которым будут составлять более 30–40% от дохода.Заранее приобретите полис страхования жизни и здоровья заемщика с включенным в него риском потери трудоспособности, даже если банк не требует наличие такого документа. Если причина снижения вашей платежеспособности подпадает под страховой случай, предусмотренный полисом, страховая компания поможет погасить задолженность по кредиту, заключила Бочкина.

