Юрист рассказал, за что могут уволить сотрудника за селфи

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если съемка нарушает коммерческую тайну и защиту персональных данных, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Работодатель в общем случае самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъёмки на рабочем месте. Конкретные положения, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора. Обычно такие запреты связаны с охраной коммерческой тайны, особенностей производственных процессов, защитой персональных данных. В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что работодатель также может расценить съемку рилсов и селфи во время трудовой смены как нарушение режима рабочего дня, а затраченное на фотосессию время вычесть из оплачиваемого. Хаминский также перечислил профессии, где фото-видеосъемка на рабочем месте и даже за его пределами может стать причиной увольнения в силу закона. "К таким профессиям относятся работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и другие", - отметил юрист. В качестве примера он привел восьмой пункт статья 81 Трудового кодекса РФ ("Расторжение трудового договора по инициативе работодателя"), который позволяет уволить педагога за опубликованные фотографии в купальнике или на вечеринке. Согласно восьмому пункту статьи, такие фото учителей расцениваются как аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы в воспитательном учреждении. "За публикацию фотографий и видеороликов, которые могут быть расценены как неэтичные, могут быть уволены в том числе и судьи. Многие рабочие места могут находится на режимных объектах, где фотосъемка запрещена изначально. Особенно это касается воинских частей, закрытых учреждений и т.д", - заключил Хаминский.

