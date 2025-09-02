Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, за что могут уволить сотрудника за селфи - 02.09.2025
Юрист рассказал, за что могут уволить сотрудника за селфи
Юрист рассказал, за что могут уволить сотрудника за селфи - 02.09.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал, за что могут уволить сотрудника за селфи
Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если съемка нарушает коммерческую тайну и защиту персональных данных, рассказал РИА Новости... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T02:31+0300
2025-09-02T02:31+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если съемка нарушает коммерческую тайну и защиту персональных данных, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Работодатель в общем случае самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъёмки на рабочем месте. Конкретные положения, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора. Обычно такие запреты связаны с охраной коммерческой тайны, особенностей производственных процессов, защитой персональных данных. В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что работодатель также может расценить съемку рилсов и селфи во время трудовой смены как нарушение режима рабочего дня, а затраченное на фотосессию время вычесть из оплачиваемого. Хаминский также перечислил профессии, где фото-видеосъемка на рабочем месте и даже за его пределами может стать причиной увольнения в силу закона. "К таким профессиям относятся работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и другие", - отметил юрист. В качестве примера он привел восьмой пункт статья 81 Трудового кодекса РФ ("Расторжение трудового договора по инициативе работодателя"), который позволяет уволить педагога за опубликованные фотографии в купальнике или на вечеринке. Согласно восьмому пункту статьи, такие фото учителей расцениваются как аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы в воспитательном учреждении. "За публикацию фотографий и видеороликов, которые могут быть расценены как неэтичные, могут быть уволены в том числе и судьи. Многие рабочие места могут находится на режимных объектах, где фотосъемка запрещена изначально. Особенно это касается воинских частей, закрытых учреждений и т.д", - заключил Хаминский.
02:31 02.09.2025
 
Юрист рассказал, за что могут уволить сотрудника за селфи

Юрист Хаминский: работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если съемка нарушает коммерческую тайну и защиту персональных данных, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Работодатель в общем случае самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъёмки на рабочем месте. Конкретные положения, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора. Обычно такие запреты связаны с охраной коммерческой тайны, особенностей производственных процессов, защитой персональных данных. В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения", - рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что работодатель также может расценить съемку рилсов и селфи во время трудовой смены как нарушение режима рабочего дня, а затраченное на фотосессию время вычесть из оплачиваемого.
Хаминский также перечислил профессии, где фото-видеосъемка на рабочем месте и даже за его пределами может стать причиной увольнения в силу закона.
"К таким профессиям относятся работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и другие", - отметил юрист.
В качестве примера он привел восьмой пункт статья 81 Трудового кодекса РФ ("Расторжение трудового договора по инициативе работодателя"), который позволяет уволить педагога за опубликованные фотографии в купальнике или на вечеринке. Согласно восьмому пункту статьи, такие фото учителей расцениваются как аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы в воспитательном учреждении.
"За публикацию фотографий и видеороликов, которые могут быть расценены как неэтичные, могут быть уволены в том числе и судьи. Многие рабочие места могут находится на режимных объектах, где фотосъемка запрещена изначально. Особенно это касается воинских частей, закрытых учреждений и т.д", - заключил Хаминский.
 
