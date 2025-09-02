Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров высмеял новые обвинения от СБУ - 02.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250902/kadyrov-861670487.html
Кадыров высмеял новые обвинения от СБУ
Кадыров высмеял новые обвинения от СБУ - 02.09.2025, ПРАЙМ
Кадыров высмеял новые обвинения от СБУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутливой форме прокомментировал новые обвинения от СБУ. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T21:28+0300
2025-09-02T21:28+0300
происшествия
рамзан кадыров
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/60/826736064_0:218:2869:1831_1920x0_80_0_0_de92ad1db2e4992807cffe8ab5c5ea34.jpg
ГРОЗНЫЙ, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутливой форме прокомментировал новые обвинения от СБУ. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения Кадырову. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, говорится, что следователи заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("нарушение законов и обычаев войны"). "Сижу я, значит, ем печенье, / читаю новости — и вдруг / мне стало не до развлеченья: / тревожно стало все вокруг. / Одно агентство непрестижное / "страны" с заглавной буквой "У" / твердит, что на меня обижена / дворняга с кличкой "СБУ"… / Тут вот какое "преступление". / (Давно не хохотался так). / Мы прикрывались укро-пленными. / От хохло-дроновых атак", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что ему "не слабо" сделать чистосердечное признание. "У нас семейное призвание: / давать таким, как вы, "БоБо". / Соединяю мысли звеньями — / теперь удел мой, вижу, плох… / А может, в Киев с извинениями, / чтобы замять переполох? / А если так уж, по-серьезному — / вас всех, несчастных, ждет беда. / Я вас давить, жуки навозные, / не перестану НИКОГДА", — заключил глава республики. СБУ в ноябре 2022 года объявила Кадырова в розыск. Согласно данным базы ведомства, ему инкриминируются две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Согласно Уголовному кодексу Украины, она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
рамзан кадыров, сбу
Происшествия, Рамзан Кадыров, СБУ
21:28 02.09.2025
 
Кадыров высмеял новые обвинения от СБУ

Кадыров в шутливой форме прокомментировал новые обвинения от СБУ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
#Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ГРОЗНЫЙ, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутливой форме прокомментировал новые обвинения от СБУ.
Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения Кадырову. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, говорится, что следователи заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("нарушение законов и обычаев войны").
"Сижу я, значит, ем печенье, / читаю новости — и вдруг / мне стало не до развлеченья: / тревожно стало все вокруг. / Одно агентство непрестижное / "страны" с заглавной буквой "У" / твердит, что на меня обижена / дворняга с кличкой "СБУ"… / Тут вот какое "преступление". / (Давно не хохотался так). / Мы прикрывались укро-пленными. / От хохло-дроновых атак", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что ему "не слабо" сделать чистосердечное признание.
"У нас семейное призвание: / давать таким, как вы, "БоБо". / Соединяю мысли звеньями — / теперь удел мой, вижу, плох… / А может, в Киев с извинениями, / чтобы замять переполох? / А если так уж, по-серьезному — / вас всех, несчастных, ждет беда. / Я вас давить, жуки навозные, / не перестану НИКОГДА", — заключил глава республики.
СБУ в ноябре 2022 года объявила Кадырова в розыск. Согласно данным базы ведомства, ему инкриминируются две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Согласно Уголовному кодексу Украины, она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
ПроисшествияРамзан КадыровСБУ
 
 
