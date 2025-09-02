https://1prime.ru/20250902/kazakhstan-861627454.html
Казахстан и Китай подписали более 70 коммерческих документов
2025-09-02T09:00+0300
АЛМА-АТА, 2 сен - ПРАЙМ. Казахстан и Китай по итогам 8-го заседания Делового совета в Пекине подписали более 70 коммерческих документов на сумму свыше 15 миллиардов долларов, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера. "По итогам заседания Делового совета Республики Казахстан - КНР подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 миллиардов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы. Ранее во вторник глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем инвестиций Китая в экономику республики достиг 27 миллиардов долларов, при этом в стране работает более шести тысяч компаний с участием китайского капитала. Также президент отметил, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот между странами достиг рекордных 44 миллиардов долларов. В Пекине во вторник состоялось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием президента Казахстана и первого вице-премьера госсовета КНР, члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна. В мероприятии приняли участие более 500 представителей государственных органов и бизнес-структур Казахстана и Китая, включая руководителей свыше 70 крупнейших китайских корпораций.
