На Западе высказались об ответе канцлера Австрии Медведеву
Христофору поддержал слова канцлера Австрии о невступлении в НАТО
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о невступлении его страны в НАТО.
"Очень просто, нет НАТО. Все хорошо", — написал он.
Накануне Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, заявил, что нейтралитет страны не подлежит сомнению.
Ранее Медведев в колонке на сайте RT написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. По его словам, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.
