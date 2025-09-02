https://1prime.ru/20250902/khristoforu-861660543.html

На Западе высказались об ответе канцлера Австрии Медведеву

На Западе высказались об ответе канцлера Австрии Медведеву - 02.09.2025, ПРАЙМ

На Западе высказались об ответе канцлера Австрии Медведеву

Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о невступлении его страны в НАТО."Очень просто, нет НАТО. | 02.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о невступлении его страны в НАТО."Очень просто, нет НАТО. Все хорошо", — написал он.Накануне Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, заявил, что нейтралитет страны не подлежит сомнению.Ранее Медведев в колонке на сайте RT написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. По его словам, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.

