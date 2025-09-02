Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высказались об ответе канцлера Австрии Медведеву - 02.09.2025
На Западе высказались об ответе канцлера Австрии Медведеву
Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о невступлении его страны в НАТО."Очень просто, нет НАТО.
2025-09-02T16:11+0300
2025-09-02T16:11+0300
австрия
дмитрий медведев
нато
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о невступлении его страны в НАТО."Очень просто, нет НАТО. Все хорошо", — написал он.Накануне Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, заявил, что нейтралитет страны не подлежит сомнению.Ранее Медведев в колонке на сайте RT написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. По его словам, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.
австрия
австрия, дмитрий медведев, нато
АВСТРИЯ, Дмитрий Медведев, НАТО
16:11 02.09.2025
 
На Западе высказались об ответе канцлера Австрии Медведеву

Христофору поддержал слова канцлера Австрии о невступлении в НАТО

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о невступлении его страны в НАТО.

"Очень просто, нет НАТО. Все хорошо", — написал он.
Накануне Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, заявил, что нейтралитет страны не подлежит сомнению.

Ранее Медведев в колонке на сайте RT написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. По его словам, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.
АВСТРИЯДмитрий МедведевНАТО
 
 
