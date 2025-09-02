https://1prime.ru/20250902/kitay-861632790.html

Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян

Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян

экономика

россия

мировая экономика

китай

ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", - заявил дипломат.

китай

2025

россия, мировая экономика, китай