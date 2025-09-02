Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250902/kitay-861632790.html
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", - заявил дипломат.
россия, мировая экономика, китай
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ
10:25 02.09.2025
 
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", - заявил дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
В МИД рассказали о работе над соглашениями о безвизовых поездках
30 августа, 09:11
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙ
 
 
Заголовок открываемого материала