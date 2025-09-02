https://1prime.ru/20250902/kitay-861632790.html
Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян
2025-09-02T10:25+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", - заявил дипломат.
