МИД Китая не ответил на вопрос о встрече лидеров России, Китая и КНДР
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге во вторник, что у него нет информации о том, запланированы ли у Ким Чен Ына встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Пекине. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, может провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Касательно вашего вопроса у меня пока нет информации, которую я могу предоставить", - заявил дипломат на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения СМИ и предоставить детали.
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге во вторник, что у него нет информации о том, запланированы ли у Ким Чен Ына встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Пекине.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, может провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Касательно вашего вопроса у меня пока нет информации, которую я могу предоставить", - заявил дипломат на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения СМИ и предоставить детали.
