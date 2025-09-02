https://1prime.ru/20250902/kofe-861662842.html
В Бразилии оценили потери от проблем с экспортом кофе
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Бразильские экспортеры кофе столкнулись с задержкой экспорта почти 600 тысяч мешков своей продукции в июле, что привело к потере 196,5 миллиона долларов валютной выручки, сообщил Совет экспортеров кофе Бразилии. "Из-за истощения инфраструктуры портов страны Бразилия остановила отгрузку 598 732 мешков кофе по 60 килограмм, что эквивалентно 1542 контейнерам, в июле 2025 года", - сказано в сообщении. Организация добавляет, что при средней цене мешка кофе в 385,4 доллара это означает, что страна не получила 1,1 миллиарда реалов, или 196,5 миллиона долларов, в качестве валютной выручки от коммерческих операций. Согласно данным организации, в июле 2025 года 51% судов, или 167 из 327, столкнулись с задержками или изменениями маршрутов захода в основные порты Бразилии. В порту Сантос, на который пришлось 80,4% отгрузок кофе с января по июль этого года, были затронуты 65% контейнеровозов. Самое продолжительное время простоя в июле составило 35 дней.
