В НРА дали прогноз по росту в России совокупного кредитного портфеля - 02.09.2025
В НРА дали прогноз по росту в России совокупного кредитного портфеля
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Совокупный рост кредитного портфеля в России по итогам этого года может составить 7-9%, однако динамика будет неоднородной между различными секторами, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. "Совокупный рост кредитного портфеля по итогам этого года может составить 7-9%, однако эта динамика будет крайне неоднородной между различными секторами", - считает Григорьева. В частности, рост корпоративного кредитования может составить 8-10% в сегменте крупных государственных заемщиков, связанных с ОПК и импортозамещением. Кредитование малого и среднего бизнеса (МСП) и отраслей, ориентированных на потребительский спрос, покажет минимальный рост – не более 2%, отметила гендиректор НРА. "Наиболее выраженное восстановление вероятно в сегменте розничного кредитования, где прогнозируется рост на 12-15% год к году. … В сегменте ипотечного кредитования динамика будет крайне сдержанная - около 3-5% при условии сохранения ограниченных программ государственной поддержки", - добавила она. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября в 11.00 мск.
россия, нра, кредитный портфель, прогноз
Экономика, РОССИЯ, НРА, кредитный портфель, прогноз
20:06 02.09.2025
 
В НРА дали прогноз по росту в России совокупного кредитного портфеля

НРА: совокупный рост кредитного портфеля в РФ по итогам 2025 г составит 7-9%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Симферополе.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Совокупный рост кредитного портфеля в России по итогам этого года может составить 7-9%, однако динамика будет неоднородной между различными секторами, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
"Совокупный рост кредитного портфеля по итогам этого года может составить 7-9%, однако эта динамика будет крайне неоднородной между различными секторами", - считает Григорьева.
В частности, рост корпоративного кредитования может составить 8-10% в сегменте крупных государственных заемщиков, связанных с ОПК и импортозамещением. Кредитование малого и среднего бизнеса (МСП) и отраслей, ориентированных на потребительский спрос, покажет минимальный рост – не более 2%, отметила гендиректор НРА.
"Наиболее выраженное восстановление вероятно в сегменте розничного кредитования, где прогнозируется рост на 12-15% год к году. … В сегменте ипотечного кредитования динамика будет крайне сдержанная - около 3-5% при условии сохранения ограниченных программ государственной поддержки", - добавила она.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября в 11.00 мск.
