Кулеба назвал идею отправки военных на Украину кошмаром для политиков в ЕС

2025-09-02T16:12+0300

2025-09-02T16:12+0300

2025-09-02T16:19+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для многих политиков в Европе идея отправки своих военных на Украину является кошмаром, она не пользуется популярностью у избирателей. "Дискуссии о гарантиях безопасности до сих пор в тупике. Идея отправки войск - это предвыборный кошмар для большинства европейских политиков: избиратели не хотят об этом слышать", - пишет Кулеба в статье в газете Washington Post. По мнению бывшего министра, затраты на европейских миротворцев на Украине будут чрезмерными и беспрецедентными. Кулеба указывает на то, что отправка военных в качестве так называемых "сил заверения" - альтернативы, предполагающей развертывание сил вдали от линии боевого соприкосновения, - также будет иметь ограниченный эффект на ситуацию в сфере безопасности. Он также сообщил что реализация условий ранее подписанных двусторонних соглашений о безопасности между Украиной и западными партнерами почти не обсуждается. Кулеба напомнил, что на момент января 2025 года Киев подписал 28 двусторонних соглашений о безопасности. "Все они были политическими, а не юридическими документами. И с тех пор об их реализации почти ничего не слышно", - подчеркивает он.

