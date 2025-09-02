https://1prime.ru/20250902/kurs--861644139.html

Курс юаня на Мосбирже перешел к росту

Курс юаня на Мосбирже перешел к росту - 02.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже перешел к росту

Курс китайской валюты к рублю во вторник после робких утренних попыток снижения перешел к росту и днем прибавляет в район 11,25 рубля, свидетельствуют данные... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T13:21+0300

2025-09-02T13:21+0300

2025-09-02T13:21+0300

рынок

рф

алексей антонов

богдан зварич

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623720_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5c3c7ba05b9636bf7cf76e4f2379685.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник после робких утренних попыток снижения перешел к росту и днем прибавляет в район 11,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.07 мск рос на 2 копейки, до 11,25 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,21-11,27 рубля. Несмотря на вечерние и утренние попытки коррекции рубля вверх, юань продолжает торговаться в восходящем "канале", отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". На горизонте ближайших недель видим риски продолжения умеренного ослабления российской валюты, что приведет к полноценному закреплению юаня в верхней половине целевого диапазона, данная динамика ближе к концу сентября может вывести юань в район отметки 11,5 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Эта отметка выступает ближайшим сильным сопротивлением для китайской валюты. Впрочем, способствовать росту юаня будет сезонная активизация импорта, поддерживаемая ростом потребительской активности из-за смягчения кредитных условий, а также ожидаемое снижение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в сентябре", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250901/kurs-861615889.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, алексей антонов, богдан зварич, псб