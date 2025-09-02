Курс юаня на Мосбирже перешел к росту

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-02T13:21+0300
2025-09-02T13:21+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник после робких утренних попыток снижения перешел к росту и днем прибавляет в район 11,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.07 мск рос на 2 копейки, до 11,25 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,21-11,27 рубля. Несмотря на вечерние и утренние попытки коррекции рубля вверх, юань продолжает торговаться в восходящем "канале", отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". На горизонте ближайших недель видим риски продолжения умеренного ослабления российской валюты, что приведет к полноценному закреплению юаня в верхней половине целевого диапазона, данная динамика ближе к концу сентября может вывести юань в район отметки 11,5 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Эта отметка выступает ближайшим сильным сопротивлением для китайской валюты. Впрочем, способствовать росту юаня будет сезонная активизация импорта, поддерживаемая ростом потребительской активности из-за смягчения кредитных условий, а также ожидаемое снижение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в сентябре", - добавляет он.
