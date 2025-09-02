Кузбасс не может стать менее актуальным угольным регионом, заявил Казанов

https://1prime.ru/20250902/kuzbass-861619671.html
2025-09-02T04:17+0300
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Кузбасс не может стать менее актуальным угольным регионом - там осуществляется почти половина добычи российского угля, развиты предприятия и сырье высокого качества, хотя добыча там снижается по независящим от производителей причинам, заявил в интервью РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Кузбасс не может стать менее актуальным, потому что там осуществляется почти половина добычи российского угля. Там и уголь очень качественный, и предприятия прекрасные, и коллективы, и специалисты. Поэтому этот угольный район никуда не денется, но объем добычи, конечно, там сжимается по независящим от производителей причинам", - сказал он.
Кузбасс с начала 2025 года снизил на 7,4% угледобычу по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили 20 августа в министерстве угольной промышленности региона. Общая отгрузка угля в Кузбассе за 7 месяцев текущего года составила 97,3 миллиона тонн, что на 6% ниже в годовом выражении.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
