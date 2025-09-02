https://1prime.ru/20250902/likhachev-861635093.html
Лихачев: конфликт Ирана и Израиля не повлиял на строительство АЭС "Бушер"
Лихачев: конфликт Ирана и Израиля не повлиял на строительство АЭС "Бушер" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев: конфликт Ирана и Израиля не повлиял на строительство АЭС "Бушер"
Ситуация, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, не повлияла на эксплуатацию первого блока и строительство новых блоков АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости глава... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T11:09+0300
2025-09-02T11:09+0300
2025-09-02T11:09+0300
энергетика
россия
иран
израиль
сша
алексей лихачев
аэс "бушер"
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Ситуация, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, не повлияла на эксплуатацию первого блока и строительство новых блоков АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нет, не повлияла... Работает в штатном режиме, - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос. Лихачев после ударов США по ядерным объектам Ирана в июне сообщил, что обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной, удары по Ирану не затронули эту часть страны. Президент России Владимир Путин тогда сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер".
https://1prime.ru/20231025/842072801.html
иран
израиль
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_207:0:3620:2560_1920x0_80_0_0_084eb045570b904d039fe1aa1ebcaf49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, израиль, сша, алексей лихачев, аэс "бушер", росатом
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Алексей Лихачев, АЭС "Бушер", Росатом
Лихачев: конфликт Ирана и Израиля не повлиял на строительство АЭС "Бушер"
Лихачев: конфликт Ирана и Израиля не повлиял на строительство блоков АЭС "Бушер"
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Ситуация, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, не повлияла на эксплуатацию первого блока и строительство новых блоков АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Нет, не повлияла... Работает в штатном режиме, - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос.
Лихачев после ударов США по ядерным объектам Ирана в июне сообщил, что обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной, удары по Ирану не затронули эту часть страны.
Президент России Владимир Путин тогда сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер".
Иран приступил к строительству новой АЭС на западе страны