Лихачев: конфликт Ирана и Израиля не повлиял на строительство АЭС "Бушер" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев: конфликт Ирана и Израиля не повлиял на строительство АЭС "Бушер"
Ситуация, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, не повлияла на эксплуатацию первого блока и строительство новых блоков АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости глава... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T11:09+0300
2025-09-02T11:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Ситуация, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, не повлияла на эксплуатацию первого блока и строительство новых блоков АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нет, не повлияла... Работает в штатном режиме, - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос. Лихачев после ударов США по ядерным объектам Ирана в июне сообщил, что обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной, удары по Ирану не затронули эту часть страны. Президент России Владимир Путин тогда сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер".
россия, иран, израиль, сша, алексей лихачев, аэс "бушер", росатом
11:09 02.09.2025
 
Лихачев: конфликт Ирана и Израиля не повлиял на строительство АЭС "Бушер"

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Ситуация, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, не повлияла на эксплуатацию первого блока и строительство новых блоков АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Нет, не повлияла... Работает в штатном режиме, - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос.
Лихачев после ударов США по ядерным объектам Ирана в июне сообщил, что обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной, удары по Ирану не затронули эту часть страны.
Президент России Владимир Путин тогда сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер".
Города мира. Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2023
Иран приступил к строительству новой АЭС на западе страны
25 октября 2023, 11:19
 
Чаты
Заголовок открываемого материала