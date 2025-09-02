https://1prime.ru/20250902/likhachev-861635093.html

Лихачев: конфликт Ирана и Израиля не повлиял на строительство АЭС "Бушер"

2025-09-02T11:09+0300

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Ситуация, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, не повлияла на эксплуатацию первого блока и строительство новых блоков АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нет, не повлияла... Работает в штатном режиме, - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос. Лихачев после ударов США по ядерным объектам Ирана в июне сообщил, что обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной, удары по Ирану не затронули эту часть страны. Президент России Владимир Путин тогда сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер".

