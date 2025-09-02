Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Литвы предложил внести в 19-й пакет санкций "Росатом"
экономика
газ
запад
венгрия
гитанас науседа
петер сийярто
владимир путин
росатом
ес
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна предложила внести в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС российскую госкорпорацию "Росатом", доходы России от продажи нефти и газа, а также ее так называемый "теневой флот". "Литва внесла предложение о 19-м пакете санкций, который включал бы "Росатом", доходы России от продажи нефти и газа и её так называемый теневой флот", - приводит слова Науседы на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-служба литовского президента. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что не поддержат санкции против российской атомной отрасли. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
газ, запад, венгрия, гитанас науседа, петер сийярто, владимир путин, росатом, ес
Экономика, Газ, ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Гитанас Науседа, Петер Сийярто, Владимир Путин, Росатом, ЕС
16:22 02.09.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна предложила внести в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС российскую госкорпорацию "Росатом", доходы России от продажи нефти и газа, а также ее так называемый "теневой флот".
"Литва внесла предложение о 19-м пакете санкций, который включал бы "Росатом", доходы России от продажи нефти и газа и её так называемый теневой флот", - приводит слова Науседы на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-служба литовского президента.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что не поддержат санкции против российской атомной отрасли.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В ЕС заявили, что обсуждают содержание 19-го пакета санкций против России
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
