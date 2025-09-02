На Западе рассказали о пощечине фон дер Ляйен из-за заявления по Украине
Филиппо назвал критику Писториусом планов фон дер Ляйен по Украине пощечиной
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус подверг жесткой критике высказывания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о возможной отправке войск в Украину, что стало для нее значительным ударом, заявил в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России под европейским командованием. Настоящая пощечина Урсуле!" — написал он.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии сообщила, что страны ЕС занимаются разработкой конкретных планов по размещению войск на территории Украины в рамках обеспечения постконфликтной безопасности. По ее утверждению, имеется детализированный план действий, и Белый дом поддержал эту инициативу.
Писториус, в свою очередь, заявил, что обсуждать такие вопросы до того, как стороны сядут за стол переговоров, неправильно. Он добавил, что сейчас ведутся внутренние обсуждения о том, что возможно и что невозможно и при каких условиях что-либо было бы вообще допустимо.
В августе президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Европы. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Украина, с существующими в НАТО. Также он заявил, что при его руководстве американские военнослужащие не будут развернуты в Украине.
Согласно сообщениям агентства Bloomberg, безопасность Киева будет обеспечена усилиями США и Европы в рамках "коалиции желающих", в которую могут войти многонациональные силы.