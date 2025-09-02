Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Арбитраж поддержал взыскание с Mastercard долга перед российским банком - 02.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250902/mastercard-861667793.html
Арбитраж поддержал взыскание с Mastercard долга перед российским банком
Арбитраж поддержал взыскание с Mastercard долга перед российским банком - 02.09.2025, ПРАЙМ
Арбитраж поддержал взыскание с Mastercard долга перед российским банком
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые взыскали с бельгийской Mastercard Europe SA, оператора международной... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T19:25+0300
2025-09-02T19:25+0300
экономика
арбитражный суд
mastercard
банк
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/78682/52/786825284_0:12:670:389_1920x0_80_0_0_10506b8cbac9148938c8406de0a975aa.jpg
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые взыскали с бельгийской Mastercard Europe SA, оператора международной платежной системы Mastercard, около 751 тысячи долларов (более 60 миллионов рублей по текущему курсу) долга по обеспечительному платежу обанкротившегося российского банка "Новый символ". Как говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, окружной суд во вторник отклонил жалобу Mastercard Europe на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Банк "Новый символ" в 1998 году по договору с ответчиком стал участником платежной системы Mastercard с правом выпуска и выдачи клиентам банковских карт Mastercard. Для обеспечения своих обязательств по договору российский банк внес денежные средства на счет Mastercard Europe в лондонском Midland Bank. В 2017 году "Новый символ" лишился лицензии, а в 2018 году был признан банкротом. На тот момент остаток его обеспечительного платежа (депозита) составлял около 751 тысячи долларов. Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий "Нового символа" в 2018 году обратилось с иском к Mastercard, но российский суд оставил его без рассмотрения, так как договор между сторонами предусматривал разрешение споров в Лондонском международном арбитражном суде. Впоследствии права требования "Новый символ" передал компании "ТрастВосток", которая тоже предъявила иск к Mastercard. Ее иск тоже был оставлен без рассмотрения в ноябре 2022 года по тем же основаниям. Повторно направив иск в ноябре 2024 года, ООО "ТрастВосток" указало, что не может защитить свои права в иностранном суде из-за санкционных ограничений. В частности, компания не может оплатить услуги британских юристов, так как у нее счет в Альфа-банке, а тот отключен от SWIFT. Кроме того, истец сослался на устоявшуюся судебную практику по применению пророгационных соглашений в условиях санкций. В частности, на позицию Верховного суда РФ, что "препятствие для стороны в доступе к правосудию имеет место не только в том случае, если лицо не имеет абсолютно никакой фактической возможности по ведению арбитражного разбирательства, но и тогда, когда условия, необходимые для рассмотрения спора, изменились существенным и непредвидимым образом". В итоге арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по существу и в марте полностью удовлетворил иск. Девятый арбитражный апелляционный суд в мае отклонил жалобу Mastercard Europe на это решение, и оно вступило в силу.
арбитражный суд, mastercard, банк, россия
Экономика, арбитражный суд, Mastercard, банк, РОССИЯ
19:25 02.09.2025
 
Арбитраж поддержал взыскание с Mastercard долга перед российским банком

РИА Новости: суд поддержал взыскание с Mastercard 60 млн в пользу "Нового символа"

МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые взыскали с бельгийской Mastercard Europe SA, оператора международной платежной системы Mastercard, около 751 тысячи долларов (более 60 миллионов рублей по текущему курсу) долга по обеспечительному платежу обанкротившегося российского банка "Новый символ".
Как говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, окружной суд во вторник отклонил жалобу Mastercard Europe на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Банк "Новый символ" в 1998 году по договору с ответчиком стал участником платежной системы Mastercard с правом выпуска и выдачи клиентам банковских карт Mastercard. Для обеспечения своих обязательств по договору российский банк внес денежные средства на счет Mastercard Europe в лондонском Midland Bank.
В 2017 году "Новый символ" лишился лицензии, а в 2018 году был признан банкротом. На тот момент остаток его обеспечительного платежа (депозита) составлял около 751 тысячи долларов. Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий "Нового символа" в 2018 году обратилось с иском к Mastercard, но российский суд оставил его без рассмотрения, так как договор между сторонами предусматривал разрешение споров в Лондонском международном арбитражном суде.
Впоследствии права требования "Новый символ" передал компании "ТрастВосток", которая тоже предъявила иск к Mastercard. Ее иск тоже был оставлен без рассмотрения в ноябре 2022 года по тем же основаниям. Повторно направив иск в ноябре 2024 года, ООО "ТрастВосток" указало, что не может защитить свои права в иностранном суде из-за санкционных ограничений. В частности, компания не может оплатить услуги британских юристов, так как у нее счет в Альфа-банке, а тот отключен от SWIFT.
Кроме того, истец сослался на устоявшуюся судебную практику по применению пророгационных соглашений в условиях санкций. В частности, на позицию Верховного суда РФ, что "препятствие для стороны в доступе к правосудию имеет место не только в том случае, если лицо не имеет абсолютно никакой фактической возможности по ведению арбитражного разбирательства, но и тогда, когда условия, необходимые для рассмотрения спора, изменились существенным и непредвидимым образом".
В итоге арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по существу и в марте полностью удовлетворил иск. Девятый арбитражный апелляционный суд в мае отклонил жалобу Mastercard Europe на это решение, и оно вступило в силу.
Верховный суд одобрил взыскание по иску "Траста" с экс-топов "Открытия"
26 августа, 15:31
26 августа, 15:31
 
Экономикаарбитражный судMastercardбанкРОССИЯ
 
 
