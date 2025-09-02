https://1prime.ru/20250902/med-861626869.html
Цена на медь слабо снижается во вторник
02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно снижается во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,09% - до 4,5856 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,18% - до 9 884 долларов, алюминия - на 0,17%, до 2 611 долларов, стоимость цинка выросла на 0,48%, до 2 832,5 доллара. Инвесторы ожидают запланированную на пятницу публикацию данных по занятости в США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 78 тысяч. Статистика имеет большое значение в определении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%.
