https://1prime.ru/20250902/med-861626869.html

Цена на медь слабо снижается во вторник

Цена на медь слабо снижается во вторник - 02.09.2025, ПРАЙМ

Цена на медь слабо снижается во вторник

Стоимость меди незначительно снижается во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T08:43+0300

2025-09-02T08:43+0300

2025-09-02T08:43+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83260/39/832603904_0:109:3101:1853_1920x0_80_0_0_970eb2ce6f3eba91e2e9a93466204689.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно снижается во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,09% - до 4,5856 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,18% - до 9 884 долларов, алюминия - на 0,17%, до 2 611 долларов, стоимость цинка выросла на 0,48%, до 2 832,5 доллара. Инвесторы ожидают запланированную на пятницу публикацию данных по занятости в США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 78 тысяч. Статистика имеет большое значение в определении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%.

https://1prime.ru/20250902/neft-861623792.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex