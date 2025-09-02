https://1prime.ru/20250902/mer-861659025.html

Большинство гостиниц и отелей России прошли самооценку

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Подавляющее большинство гостиниц и отелей России прошли самооценку в новой системе классификации, заявили в Минэкономразвития со ссылкой на главу Росаккредитации Дмитрия Вольвача. Самооценка - это первый и обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Пройти процедуру самооценки необходимо было до 1 сентября, по истечении этого срока средства размещения в реестре будут помечены, как приостановившие деятельность, они не смогут осуществлять новые бронирования и рекламироваться на агрегаторах. А с 6 сентября у контролирующих органов появится право применять к нарушителям административные штрафы от 300 до 450 тысяч рублей. "Подавляющее большинство организаций необходимые действия выполнило. Всего сейчас в реестре со статусом "действует" почти 18,2 тысяч гостиниц, почти 4 тысячи баз отдыха, 468 кемпингов и более 1,1 тысячи санаториев", - сказал Вольвач, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономразвития. При этом, по словам директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, в ночь на 1 сентября агрегаторы сверили свои базы данных с новым реестром. "В целом в нем присутствует большинство гостиничных объектов, с которыми мы работаем. При этом во исполнение закона агрегаторы были вынуждены отключить размещение тех организаций, которые пока не прошли самооценку и отсутствуют в реестре. У платформ бронирования разный объем предложения, поэтому и цифры варьируются, но в целом это от 2 тысяч до 4 тысяч объектов размещения в зависимости от платформы", - рассказал он. В Минэкономразвития также напомнили: если средство размещения (гостиница или отель) планирует оказывать услуги и до сих пор не выполнила требований по включению в реестр, необходимо пройти процедуру самооценки. По информации АТАГ, как только средство размещения включится в реестр и получит статус "действует", агрегаторы обновляют свои базы в период от 2 до 8 часов, после чего у туристов появится возможность забронировать номер.

