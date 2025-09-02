https://1prime.ru/20250902/merts-861665794.html
Мерц заявил о своем участии в видеоконференции "коалиции желающих"
Мерц заявил о своем участии в видеоконференции "коалиции желающих" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Мерц заявил о своем участии в видеоконференции "коалиции желающих"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в четверг примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" по Украине в формате видеоконференции. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T18:21+0300
2025-09-02T18:21+0300
2025-09-02T18:21+0300
политика
фридрих мерц
"коалиция желающих"
видеоконференция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в четверг примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" по Украине в формате видеоконференции. "В четверг утром мы снова соберем коалицию желающих в формате видеоконференции. Я договорился об этом с президентом (Франции Эммануэлем - ред.) Макроном на прошлой неделе в Тулоне, в том числе по согласованию с британцами, чтобы на этой неделе мы провели видеоконференцию", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер в Берлине. Трансляция велась на странице ведомства канцлера Германии. По словам Мерца, в ходе встречи речь пойдет о дальнейшей помощи Украине. "Вопрос гарантий безопасности также будет играть определенную роль. Но самая важная гарантия безопасности, которую мы можем дать на данный момент, - это достаточная поддержка украинской армии", - отметил канцлер. Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250831/frg-861534204.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фридрих мерц, "коалиция желающих", видеоконференция
Политика, Фридрих Мерц, "Коалиция желающих", видеоконференция
Мерц заявил о своем участии в видеоконференции "коалиции желающих"
Мерц заявил, что примет участие в видеоконференции "коалиции желающих" в четверг
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в четверг примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" по Украине в формате видеоконференции.
"В четверг утром мы снова соберем коалицию желающих в формате видеоконференции. Я договорился об этом с президентом (Франции Эммануэлем - ред.) Макроном на прошлой неделе в Тулоне, в том числе по согласованию с британцами, чтобы на этой неделе мы провели видеоконференцию", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер в Берлине.
Трансляция велась на странице ведомства канцлера Германии.
По словам Мерца, в ходе встречи речь пойдет о дальнейшей помощи Украине.
"Вопрос гарантий безопасности также будет играть определенную роль. Но самая важная гарантия безопасности, которую мы можем дать на данный момент, - это достаточная поддержка украинской армии", - отметил канцлер.
Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава минтруда ФРГ назвала слова Мерца о проблемах с соцобеспечением чушью