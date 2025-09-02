Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц заявил о своем участии в видеоконференции "коалиции желающих" - 02.09.2025
Политика
Мерц заявил о своем участии в видеоконференции "коалиции желающих"
Мерц заявил о своем участии в видеоконференции "коалиции желающих"
политика
фридрих мерц
"коалиция желающих"
видеоконференция
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в четверг примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" по Украине в формате видеоконференции. "В четверг утром мы снова соберем коалицию желающих в формате видеоконференции. Я договорился об этом с президентом (Франции Эммануэлем - ред.) Макроном на прошлой неделе в Тулоне, в том числе по согласованию с британцами, чтобы на этой неделе мы провели видеоконференцию", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер в Берлине. Трансляция велась на странице ведомства канцлера Германии. По словам Мерца, в ходе встречи речь пойдет о дальнейшей помощи Украине. "Вопрос гарантий безопасности также будет играть определенную роль. Но самая важная гарантия безопасности, которую мы можем дать на данный момент, - это достаточная поддержка украинской армии", - отметил канцлер. Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
фридрих мерц, "коалиция желающих", видеоконференция
Политика, Фридрих Мерц, "Коалиция желающих", видеоконференция
18:21 02.09.2025
 
Мерц заявил о своем участии в видеоконференции "коалиции желающих"

Мерц заявил, что примет участие в видеоконференции "коалиции желающих" в четверг

Немецкий политик Фридрих Мерц
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в четверг примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" по Украине в формате видеоконференции.
"В четверг утром мы снова соберем коалицию желающих в формате видеоконференции. Я договорился об этом с президентом (Франции Эммануэлем - ред.) Макроном на прошлой неделе в Тулоне, в том числе по согласованию с британцами, чтобы на этой неделе мы провели видеоконференцию", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер в Берлине.
Трансляция велась на странице ведомства канцлера Германии.
По словам Мерца, в ходе встречи речь пойдет о дальнейшей помощи Украине.
"Вопрос гарантий безопасности также будет играть определенную роль. Но самая важная гарантия безопасности, которую мы можем дать на данный момент, - это достаточная поддержка украинской армии", - отметил канцлер.
Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
31.08.2025
Глава минтруда ФРГ назвала слова Мерца о проблемах с соцобеспечением чушью
31 августа, 16:22
 
Политика
 
 
