Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве "Силы Сибири - 2" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250902/miller-861625529.html
Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве "Силы Сибири - 2"
Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве "Силы Сибири - 2" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве "Силы Сибири - 2"
Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T08:24+0300
2025-09-02T08:24+0300
энергетика
газ
россия
монголия
китай
алексей миллер
газпром
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/82457/95/824579591_0:120:3129:1880_1920x0_80_0_0_e80c57a04aaa40381c5bb732770e495e.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. "На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии - сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"", - заявил Миллер.
https://1prime.ru/20250902/postavki-861623310.html
монголия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82457/95/824579591_231:0:2898:2000_1920x0_80_0_0_e4f216a0f134ea6728e0d79c4283fdd7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, монголия, китай, алексей миллер, газпром, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, Алексей Миллер, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
08:24 02.09.2025
 
Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве "Силы Сибири - 2"

Миллер: подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанк%Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер
%Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии - сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"", - заявил Миллер.
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
"Газпром" и китайская CNPC договорились об увеличении поставок газа
08:08
 
ЭнергетикаГазРОССИЯМОНГОЛИЯКИТАЙАлексей МиллерГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала