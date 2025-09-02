https://1prime.ru/20250902/miller-861625529.html
Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве "Силы Сибири - 2"
Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве "Силы Сибири - 2" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве "Силы Сибири - 2"
Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава... | 02.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. "На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии - сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"", - заявил Миллер.
