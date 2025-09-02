Глава "Газпрома" рассказал о цене поставок газа в Китай

https://1prime.ru/20250902/miller-861627141.html

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий и логистических затрат, рассказал журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. Ранее во вторник Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Вы знаете, чисто географически цена на газ для Китая всегда будет ниже", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, будут ли поставки газа в КНР по новому маршруту дешевле, чем для Европы. Он пояснил, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу - с месторождений в Западной Сибири. "Месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения Восточной Сибири к границе России и Китая или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая они существенно ниже", - добавил он. Китайский рынок, как пояснил Миллер, расположен ближе, поэтому логистические затраты ниже и, соответственно, цена тоже. При этом он не стал комментировать цену поставок газа по "Силе Сибири - 2". Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.

