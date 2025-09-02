Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер рассказал об оплате поставок газа в Китай - 02.09.2025
Миллер рассказал об оплате поставок газа в Китай
Оплата поставок российского газа в Китай в настоящее время осуществляется в нацвалютах в равной степени - 50% в рублях и 50% в юанях, сообщил журналистам глава... | 02.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Оплата поставок российского газа в Китай в настоящее время осуществляется в нацвалютах в равной степени - 50% в рублях и 50% в юанях, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50 - 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях", - сказал Миллер. Миллер также сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве. По его словам, документ отражает новый этап работы "Газпрома" и CNPC. Ранее во вторник стало известно, что "Газпром" и CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Кроме того, были достигнуты договоренности между "Газпромом" и CNPC об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубических метров газа в год, а также об увеличении поставок по дальневосточному маршруту.
Миллер рассказал об оплате поставок газа в Китай

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Оплата поставок российского газа в Китай в настоящее время осуществляется в нацвалютах в равной степени - 50% в рублях и 50% в юанях, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50 - 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях", - сказал Миллер.
Миллер также сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве. По его словам, документ отражает новый этап работы "Газпрома" и CNPC.
Ранее во вторник стало известно, что "Газпром" и CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Кроме того, были достигнуты договоренности между "Газпромом" и CNPC об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубических метров газа в год, а также об увеличении поставок по дальневосточному маршруту.
