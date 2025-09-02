Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа, заявил Миллер - 02.09.2025
В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа, заявил Миллер
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища, времени для исправления ситуации остается все меньше, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер."В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища… Как известно, сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше", - приводятся слова Миллера в Telegram-канале "Газпрома".По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 31 августа, то есть за пять месяцев закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ), восполнено только две трети объема газа, отобранного из них прошлой зимой, отмечает "Газпром". Разрыв между отобранным и закачанным (на 31 августа) объемом "значительный" – 18,9 миллиарда кубометров, второй по величине на эту дату за историю наблюдений, обращает внимание российская компания."Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ. Например, Германии и Нидерландам, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе", – указал Миллер.Сейчас хранилища Германии заполнены всего на 71,1%, Нидерландов – на 64,8%. Это, по словам председателя правления "Газпрома", создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов.Очевидна проблема регионального газового баланса в Прибалтике, указал Миллер. Инчукалнское ПХГ, единственное в регионе, заполнено лишь наполовину, а среднесуточная закачка газа в хранилище находится на исторически минимальном уровне, сказал он. "То есть подготовка к зиме фактически сорвана", – заявил Миллер.
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Алексей Миллер, Газпром
13:58 02.09.2025 (обновлено: 14:22 02.09.2025)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО "Газпром" в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища, времени для исправления ситуации остается все меньше, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища… Как известно, сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше", - приводятся слова Миллера в Telegram-канале "Газпрома".
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 31 августа, то есть за пять месяцев закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ), восполнено только две трети объема газа, отобранного из них прошлой зимой, отмечает "Газпром". Разрыв между отобранным и закачанным (на 31 августа) объемом "значительный" – 18,9 миллиарда кубометров, второй по величине на эту дату за историю наблюдений, обращает внимание российская компания.
"Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ. Например, Германии и Нидерландам, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе", – указал Миллер.
Сейчас хранилища Германии заполнены всего на 71,1%, Нидерландов – на 64,8%. Это, по словам председателя правления "Газпрома", создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов.
Очевидна проблема регионального газового баланса в Прибалтике, указал Миллер. Инчукалнское ПХГ, единственное в регионе, заполнено лишь наполовину, а среднесуточная закачка газа в хранилище находится на исторически минимальном уровне, сказал он. "То есть подготовка к зиме фактически сорвана", – заявил Миллер.
