Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто - 02.09.2025
Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто
Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто - 02.09.2025, ПРАЙМ
Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто
Минпромторг РФ краткосрочно увеличит скидки на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей и изменит условия для предоставления субсидий в этом сегменте с 8 | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T14:02+0300
2025-09-02T14:02+0300
бизнес
финансы
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ краткосрочно увеличит скидки на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей и изменит условия для предоставления субсидий в этом сегменте с 8 сентября до 1 октября текущего года, сообщили в министерстве. "В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России оперативно донастраивает параметры программы льготного лизинга автомобилей. С учетом текущих бюджетных параметров будет введено краткосрочное увеличение скидки на легкие коммерческие автомобили, а также подразумевается корректировка условий предоставления субсидий для этого сегмента", - говорится в сообщении. Так, скидка на легкие коммерческие автомобили категорий M2 (пассажирские), N1 (грузовые массой до 3,5 тонны) и N2 (грузовые массой от 3,5 до 12 тонн) будет увеличена с 10% (но не более 500 тысяч рублей) до 20% (но не более 1 миллиона рублей). При этом указанная скидка будет распространяться лишь на договоры лизинга, заключенные в период с 8 сентября до 1 октября 2025 года. "Также до конца 2025 года в программе льготного лизинга смогут участвовать легкие коммерческие автомобили, произведенные в течение 2024 года. В остальных сегментах транспортное средство допускается к участию в программе, если оно выпущено не ранее 1 октября 2024 года", - уточнили в министерстве. Там напомнили, что весной текущего года было принято решение об увеличении скидки по программе льготного лизинга с 10% до 40% на общественный транспорт. В 2025 году федеральным бюджетом на реализацию программы льготного лизинга авто предусмотрено 27 миллиардов рублей. Она распространяется на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания, набирающие не менее двух тысяч баллов за локализацию, а также общественный транспорт, туристические автобусы, электромобили, последовательные гибриды, высокоавтоматизированные транспортные средства отечественного производства.
https://1prime.ru/20250828/rossiya-861408424.html
бизнес, финансы, минпромторг
Бизнес, Финансы, Минпромторг
14:02 02.09.2025
 
Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто

Минпромторг временно увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто

© РИА Новости . Виталий Аньков
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ краткосрочно увеличит скидки на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей и изменит условия для предоставления субсидий в этом сегменте с 8 сентября до 1 октября текущего года, сообщили в министерстве.
"В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России оперативно донастраивает параметры программы льготного лизинга автомобилей. С учетом текущих бюджетных параметров будет введено краткосрочное увеличение скидки на легкие коммерческие автомобили, а также подразумевается корректировка условий предоставления субсидий для этого сегмента", - говорится в сообщении.
Так, скидка на легкие коммерческие автомобили категорий M2 (пассажирские), N1 (грузовые массой до 3,5 тонны) и N2 (грузовые массой от 3,5 до 12 тонн) будет увеличена с 10% (но не более 500 тысяч рублей) до 20% (но не более 1 миллиона рублей). При этом указанная скидка будет распространяться лишь на договоры лизинга, заключенные в период с 8 сентября до 1 октября 2025 года.
"Также до конца 2025 года в программе льготного лизинга смогут участвовать легкие коммерческие автомобили, произведенные в течение 2024 года. В остальных сегментах транспортное средство допускается к участию в программе, если оно выпущено не ранее 1 октября 2024 года", - уточнили в министерстве.
Там напомнили, что весной текущего года было принято решение об увеличении скидки по программе льготного лизинга с 10% до 40% на общественный транспорт.
В 2025 году федеральным бюджетом на реализацию программы льготного лизинга авто предусмотрено 27 миллиардов рублей. Она распространяется на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания, набирающие не менее двух тысяч баллов за локализацию, а также общественный транспорт, туристические автобусы, электромобили, последовательные гибриды, высокоавтоматизированные транспортные средства отечественного производства.
