Минпромторг сообщил о снижении продаж новых легковых автомобилей
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-августе 2025 года снизились на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе текущего года – на 17% в годовом выражении, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Так, продажи легковых автомобилей за восемь месяцев сократились в абсолютных цифрах до 768,2 тысячи единиц, в том числе в августе - 121,6 тысячи единиц.
