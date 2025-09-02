Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая - 02.09.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая - 02.09.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая
Министерство сельского хозяйства России контактирует с китайской стороной по вопросу расширения числа поставщиков свинины на рынок КНР, сообщила глава... | 02.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России контактирует с китайской стороной по вопросу расширения числа поставщиков свинины на рынок КНР, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Точно так же с ГТУ (Главным таможенным управлением Китая - ред.) общаемся. ГТУ очень конструктивную позицию занимает. Тоже надеемся на расширение. Все идёт по плану", - сказала Лут журналистам на полях российско-китайских переговоров, отвечая на вопрос о поставках свинины.
сельское хозяйство, россия, китай, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, Оксана Лут, Минсельхоз
09:36 02.09.2025
 
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая

Лут: Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на китайский рынок

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России контактирует с китайской стороной по вопросу расширения числа поставщиков свинины на рынок КНР, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Точно так же с ГТУ (Главным таможенным управлением Китая - ред.) общаемся. ГТУ очень конструктивную позицию занимает. Тоже надеемся на расширение. Все идёт по плану", - сказала Лут журналистам на полях российско-китайских переговоров, отвечая на вопрос о поставках свинины.
В АКОРТ оценили инициативу Минсельхоза о ценообразовании
26 августа, 20:37
В АКОРТ оценили инициативу Минсельхоза о ценообразовании
26 августа, 20:37
 
