Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая

Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая

2025-09-02T09:36+0300

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России контактирует с китайской стороной по вопросу расширения числа поставщиков свинины на рынок КНР, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Точно так же с ГТУ (Главным таможенным управлением Китая - ред.) общаемся. ГТУ очень конструктивную позицию занимает. Тоже надеемся на расширение. Все идёт по плану", - сказала Лут журналистам на полях российско-китайских переговоров, отвечая на вопрос о поставках свинины.

