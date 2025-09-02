https://1prime.ru/20250902/minselkhoz-861629850.html
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая - 02.09.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая
Министерство сельского хозяйства России контактирует с китайской стороной по вопросу расширения числа поставщиков свинины на рынок КНР, сообщила глава... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T09:36+0300
2025-09-02T09:36+0300
2025-09-02T09:36+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
китай
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/76817/08/768170872_0:103:1501:947_1920x0_80_0_0_bad6c9bf778d138b3810af15c7a5d48d.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России контактирует с китайской стороной по вопросу расширения числа поставщиков свинины на рынок КНР, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Точно так же с ГТУ (Главным таможенным управлением Китая - ред.) общаемся. ГТУ очень конструктивную позицию занимает. Тоже надеемся на расширение. Все идёт по плану", - сказала Лут журналистам на полях российско-китайских переговоров, отвечая на вопрос о поставках свинины.
https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861289212.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76817/08/768170872_50:0:1449:1049_1920x0_80_0_0_834d3929f4c58d06fac8c0a275ce187f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, китай, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, Оксана Лут, Минсельхоз
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая
Лут: Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на китайский рынок