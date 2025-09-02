Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила поставки продовольствия в Китай - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/minselkhoz-861659961.html
Россия увеличила поставки продовольствия в Китай
Россия увеличила поставки продовольствия в Китай - 02.09.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки продовольствия в Китай
Россия с января по июль увеличила поставки продовольствия в Китай на 10%, товарооборот продукции АПК между странами вырос на 14%, кроме того, РФ заинтересована... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T16:19+0300
2025-09-02T16:42+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
китай
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861659806_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_f25710ca7de448da7b10642495ef67d7.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия с января по июль увеличила поставки продовольствия в Китай на 10%, товарооборот продукции АПК между странами вырос на 14%, кроме того, РФ заинтересована в расширении торговли и готова увеличивать объемы поставок на китайский рынок, заявили в Минсельхозе РФ."За январь-июль 2025 года товарооборот продукции АПК между нашими странами увеличился на 14%… В целом за первые 7 месяцев наш продовольственный экспорт в Китай увеличился на 10%", - сообщили в ведомстве.Там отметили, что позитивная динамика обусловлена в том числе ростом поставок отечественного рапсового масла, мороженой рыбы, гороха, ракообразных, свинины."Наша страна заинтересована в дальнейшем расширении взаимной торговли и готова существенно увеличивать объемы поставок на рынок Китая. Для этого ведется системная работа по открытию доступа для более широкой номенклатуры российской животноводческой и растениеводческой продукции", - добавили в министерстве.Там также напомнили, что в прошлом году право на экспорт получили более 100 отечественных производителей рыбной продукции, что заметно расширило перечень морепродуктов, поставляемых в Китай."В 2025 году стороны согласовали протоколы, регламентирующие поставки из России манной крупы и ржаной муки. Также были подписаны протоколы по экспорту северных оленей и пант из России в КНР", - добавили в ведомстве.Кроме того, отмечается, что продолжается совместная работа по допуску со всей территории России озимой пшеницы, ячменя и рапса, а также проса, сорго, чечевицы, нута и пищевого соевого шрота, кормов для продуктивных животных, готовой мясной продукции из свинины и мяса птицы, говядины и молочной продукции."Развивается и логистическая инфраструктура. Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года предусмотрено создание единого логистического пространства, обеспечивающего безбарьерное и быстрое перемещение грузов. Ключевым элементом в рамках этой задачи является Забайкальский зерновой терминал", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250808/prodovolstvie-860466232.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861659806_138:0:1863:1294_1920x0_80_0_0_ebe1405a9cf34ed3fca4018ca54108a0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, китай, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, Минсельхоз
16:19 02.09.2025 (обновлено: 16:42 02.09.2025)
 
Россия увеличила поставки продовольствия в Китай

Минсельхоз: Россия с января по июль увеличила поставки продовольствия в Китай

© РИА Новости . Александр КондратюкСотрудники тепличного агрокомплекса за работой
Сотрудники тепличного агрокомплекса за работой - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия с января по июль увеличила поставки продовольствия в Китай на 10%, товарооборот продукции АПК между странами вырос на 14%, кроме того, РФ заинтересована в расширении торговли и готова увеличивать объемы поставок на китайский рынок, заявили в Минсельхозе РФ.
"За январь-июль 2025 года товарооборот продукции АПК между нашими странами увеличился на 14%… В целом за первые 7 месяцев наш продовольственный экспорт в Китай увеличился на 10%", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что позитивная динамика обусловлена в том числе ростом поставок отечественного рапсового масла, мороженой рыбы, гороха, ракообразных, свинины.
"Наша страна заинтересована в дальнейшем расширении взаимной торговли и готова существенно увеличивать объемы поставок на рынок Китая. Для этого ведется системная работа по открытию доступа для более широкой номенклатуры российской животноводческой и растениеводческой продукции", - добавили в министерстве.
Там также напомнили, что в прошлом году право на экспорт получили более 100 отечественных производителей рыбной продукции, что заметно расширило перечень морепродуктов, поставляемых в Китай.
"В 2025 году стороны согласовали протоколы, регламентирующие поставки из России манной крупы и ржаной муки. Также были подписаны протоколы по экспорту северных оленей и пант из России в КНР", - добавили в ведомстве.
Кроме того, отмечается, что продолжается совместная работа по допуску со всей территории России озимой пшеницы, ячменя и рапса, а также проса, сорго, чечевицы, нута и пищевого соевого шрота, кормов для продуктивных животных, готовой мясной продукции из свинины и мяса птицы, говядины и молочной продукции.
"Развивается и логистическая инфраструктура. Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года предусмотрено создание единого логистического пространства, обеспечивающего безбарьерное и быстрое перемещение грузов. Ключевым элементом в рамках этой задачи является Забайкальский зерновой терминал", - заключили в ведомстве.
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Мировые цены на продовольствие в июле выросли до максимума
8 августа, 13:00
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯКИТАЙМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала