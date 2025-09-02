https://1prime.ru/20250902/mishustin-861654012.html

Мишустин рассказал о работе по повышению доступности жилья для россиян

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство ведет системную работу по повышению доступности жилья для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Президент подчеркивал, что в числе базовых вещей, на которых строится жизнь практически каждого человека, каждой семьи, - это жилье. Правительство ведет системную работу, направленную на повышение его качества и, конечно, доступности для всех наших граждан", - сказал Мишустин на стратегической сессии по повышению доступности жилья. Он предложил обсудить эту тему, а также поговорить о действующих сейчас ипотечных программах с льготной ставкой, в том числе семейной ипотеке.

