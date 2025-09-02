Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о работе по повышению доступности жилья для россиян - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/mishustin-861654012.html
Мишустин рассказал о работе по повышению доступности жилья для россиян
Мишустин рассказал о работе по повышению доступности жилья для россиян - 02.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о работе по повышению доступности жилья для россиян
Правительство ведет системную работу по повышению доступности жилья для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T15:11+0300
2025-09-02T15:11+0300
экономика
россия
бизнес
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860845126_0:155:3086:1891_1920x0_80_0_0_dc52abd9ef8d21997fe8f89af72455c2.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство ведет системную работу по повышению доступности жилья для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Президент подчеркивал, что в числе базовых вещей, на которых строится жизнь практически каждого человека, каждой семьи, - это жилье. Правительство ведет системную работу, направленную на повышение его качества и, конечно, доступности для всех наших граждан", - сказал Мишустин на стратегической сессии по повышению доступности жилья. Он предложил обсудить эту тему, а также поговорить о действующих сейчас ипотечных программах с льготной ставкой, в том числе семейной ипотеке.
https://1prime.ru/20250828/erz-861363234.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860845126_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_34c2b8a3e2ec2739a243d52b187de6d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин
15:11 02.09.2025
 
Мишустин рассказал о работе по повышению доступности жилья для россиян

Мишустин: кабмин системно работает над повышением доступности жилья для россиян

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство ведет системную работу по повышению доступности жилья для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент подчеркивал, что в числе базовых вещей, на которых строится жизнь практически каждого человека, каждой семьи, - это жилье. Правительство ведет системную работу, направленную на повышение его качества и, конечно, доступности для всех наших граждан", - сказал Мишустин на стратегической сессии по повышению доступности жилья.
Он предложил обсудить эту тему, а также поговорить о действующих сейчас ипотечных программах с льготной ставкой, в том числе семейной ипотеке.
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Названы регионы с наибольшим ростом цен на жилье
28 августа, 08:08
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала