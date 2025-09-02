https://1prime.ru/20250902/mishustin-861656658.html
Мишустин рассказал о преодолении снижения спроса на рынке жилья
Мишустин рассказал о преодолении снижения спроса на рынке жилья - 02.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о преодолении снижения спроса на рынке жилья
Спрос на рынке жилья снижается по ряду причин, для преодоления тенденции правительство реализует необходимые решения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T15:21+0300
2025-09-02T15:21+0300
2025-09-02T15:21+0300
недвижимость
бизнес
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861656332_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_78f24e56ce6b2cb8463ba440767e1d5f.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Спрос на рынке жилья снижается по ряду причин, для преодоления тенденции правительство реализует необходимые решения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по повышению доступности жилья для граждан. Мишустин во время стратегической сессии предложил обсудить действующие в РФ ипотечные программы со льготной ставкой. Он напомнил, что в РФ действуют семейная ипотека, а также ипотека для Дальнего Востока, Арктики, новых регионов и села. "Однако по ряду причин спрос на рынке жилья снижается, эту важнейшую тему мы недавно обсуждали в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросу развития инфраструктуры для жизни", - сказал Мишустин. Он добавил, что для преодоления такой тенденции правительство реализует необходимые решения, среди них отмена дополнительных комиссий, которые взимали банки при оформлении льготной ипотеки, расширение лимита ипотечных программ. Также совместно с Банком России подготовлена инициатива временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек.
дальний восток
арктика
