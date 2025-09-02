https://1prime.ru/20250902/mkkk-861647645.html

МККК прекратит работу своей делегации в Азербайджане

МККК прекратит работу своей делегации в Азербайджане - 02.09.2025, ПРАЙМ

МККК прекратит работу своей делегации в Азербайджане

Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратит свою деятельность в Азербайджане с 3 сентября, но продолжит диалог с местными властями, говорится в... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T14:13+0300

2025-09-02T14:13+0300

2025-09-02T14:13+0300

общество

азербайджан

мккк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861647481_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_734d2b5a8a85d00c41f6976f7a81f7dc.jpg

ЖЕНЕВА, 2 сен - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратит свою деятельность в Азербайджане с 3 сентября, но продолжит диалог с местными властями, говорится в заявлении организации. "По решению правительства Азербайджана Международный Комитет Красного Креста (МККК) закроет свою делегацию в стране 3 сентября 2025 года", - говорится в заявлении. Там отметили, что МККК продолжит взаимодействовать с властями Азербайджана для оказания поддержки лицам, находящимся под защитой международного гуманитарного права, в соответствии с мандатом и обязательствами страны по Женевским конвенциям. "Мы намерены продолжать диалог по всем вопросам, касающимся гуманитарной дипломатии, МГП и других гуманитарных проблем, представляющих общий интерес", - заявили в организации. МККК работал в Азербайджане с 1992 года. В марте специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашан заявила, что правительство Азербайджана сообщило о своем намерении закрыть представительства Международного Комитета Красного Креста в стране.

https://1prime.ru/20250801/byudzhet-860199716.html

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , азербайджан, мккк