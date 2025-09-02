https://1prime.ru/20250902/mkkk-861647645.html
МККК прекратит работу своей делегации в Азербайджане
ЖЕНЕВА, 2 сен - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратит свою деятельность в Азербайджане с 3 сентября, но продолжит диалог с местными властями, говорится в заявлении организации. "По решению правительства Азербайджана Международный Комитет Красного Креста (МККК) закроет свою делегацию в стране 3 сентября 2025 года", - говорится в заявлении. Там отметили, что МККК продолжит взаимодействовать с властями Азербайджана для оказания поддержки лицам, находящимся под защитой международного гуманитарного права, в соответствии с мандатом и обязательствами страны по Женевским конвенциям. "Мы намерены продолжать диалог по всем вопросам, касающимся гуманитарной дипломатии, МГП и других гуманитарных проблем, представляющих общий интерес", - заявили в организации. МККК работал в Азербайджане с 1992 года. В марте специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашан заявила, что правительство Азербайджана сообщило о своем намерении закрыть представительства Международного Комитета Красного Креста в стране.
