02.09.2025
Моди примет участие в открытии конференции Semicon India 2025
2025-09-02T06:05+0300
2025-09-02T06:05+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
индия
нарендра моди
мировая экономика, индия, нарендра моди
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, Нарендра Моди
06:05 02.09.2025
 
Моди примет участие в открытии конференции Semicon India 2025

Премьер Индии Моди примет участие в открытии конференции Semicon India 2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет во вторник участие в открытии конференции Semicon India 2025, направленной на развитие экосистемы полупроводников в Индии, сообщила канцелярия премьера.
Проходящая в Индии четвертый год подряд конференция посвящена производству полупроводников, искусственному интеллекту, исследованиям и разработкам, интеллектуальному производству и инвестиционным возможностям.
"Премьер-министр Нарендра Моди откроет конференцию Semicon India 2025, направленную на развитие экосистемы полупроводников в Индии 2 сентября, около 10.00 (7.30 мск), в выставочном центре Яшубуми в Нью-Дели. Премьер-министр также примет участие в конференции 3 сентября на круглом столе генеральных директоров", - говорится в сообщении офиса премьера.
В рамках трёхдневной конференции пройдут сессии, посвящённые ходу реализации программы Semicon India, проектам по производству полупроводников и готовности инфраструктуры, интеллектуальному производству, инновациям в области НИОКР и искусственного интеллекта, инвестиционным возможностям, реализации политики на уровне штатов и другим вопросам.
Кроме того, на мероприятии будут освещены инициативы в рамках программы Design Linked Incentive, направленной на развитие потенциала страны в области разработки полупроводников, международного сотрудничества и будущей дорожной карты развития полупроводникового сектора Индии.
Ожидается, что в конференции примут участие более 20 тысяч человек, включая более 2,500 делегатов из более чем 48 стран, также пройдут 6 круглых столов с участием представителей разных стран.
Конференции Semicon, организуемые по всему миру, направлены на максимальное распространение информации о технологических достижениях в области полупроводников, а также о политике различных стран по укреплению своей полупроводниковой экосистемы.
 
