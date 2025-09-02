https://1prime.ru/20250902/moldaviya-861668490.html

Депутат рассказал о грязных методах властей Молдавии

КИШИНЕВ, 2 сен - ПРАЙМ. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) пользуется грязными методами, чтобы избавиться от неудобных лиц, партий и СМИ, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Правительство партии "Действие и солидарность" использует списки "неудобных". Недавно они закрыли более 20 телеканалов и свыше 80 новостных сайтов. Власть пытается "отменить" всех нас, используя грязные методы. Сегодня режим взялся за наши политические партии: через Министерство юстиции подан иск о ликвидации политических формирований (партий, входящих в блок "Победа" - ред.), хотя такое право принадлежит исключительно Конституционному суду", - написал Боля в Telegram-канале. По его словам, при этом власти усугубляют внутреннюю политическую и экономическую ситуацию, провоцируя рост инфляции и обирая рядовых граждан. "Мы продолжим рассказывать обо всех злоупотреблениях нынешнего политического режима. Они будут пытаться закрыть нам рты, но нас не сломить. Коррупционеры и некомпетентные лица на высоких постах должны быть привлечены к ответственности. Я уверен, что справедливость восторжествует", - подчеркнул Боля. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

