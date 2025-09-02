https://1prime.ru/20250902/morozhenoe-861631930.html
"Абрау-Дюрсо" и "Ренна" будут выпускать мороженое со вкусом игристого вина
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Абрау-Дюрсо" и ГК "Ренна", производящая мороженое под брендом "Коровка из Кореновки", будут совместно выпускать эскимо со вкусом игристого вина, рассказали РИА Новости компании-производители. "Абрау-Дюрсо" и "Коровка из Кореновки" - представляют первый совместный продукт … эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого вина", - говорится в сообщении. Так, первая партия мороженого составит 80 тысяч штук. Эскимо будет доступно покупателям по всей России. Продукт также появится в фирменной рознице "Абрау-Дюрсо" центрального и южных регионов страны. Рекомендованная розничная цена - 179,9 рубля. Уточняется, что сливочный пломбир в глазури из бельгийского шоколада не содержит алкоголя. В ГК "Ренна" отметили, что появление подобных новинок отражает растущий интерес аудитории к оригинальным продуктам и открывает перспективы для расширения ассортимента. В дальнейшем сотрудничество может привести к появлению целой линейки продуктов с "Абрау-Дюрсо".
