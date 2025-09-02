Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев вернет пятерых удерживаемых россиян, сообщила Москалькова - 02.09.2025
Киев вернет пятерых удерживаемых россиян, сообщила Москалькова
Киев вернет пятерых удерживаемых россиян, сообщила Москалькова - 02.09.2025, ПРАЙМ
Киев вернет пятерых удерживаемых россиян, сообщила Москалькова
Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, ещё пять человек отправятся к близким на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, ещё пять человек отправятся к близким на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Третьего сентября в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: 5 семей забирают близких с Украины, другие 5 отправляются на Украину… А затем вместе отправимся на белорусско-украинскую границу для долгожданной встречи, которая состоится 4 сентября в Гомельской области Республики Беларусь с участием представителей Международного Комитета Красного Креста и белорусской стороны", - написала она в своем Telegram-канале.
15:08 02.09.2025
 
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, ещё пять человек отправятся к близким на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Третьего сентября в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: 5 семей забирают близких с Украины, другие 5 отправляются на Украину… А затем вместе отправимся на белорусско-украинскую границу для долгожданной встречи, которая состоится 4 сентября в Гомельской области Республики Беларусь с участием представителей Международного Комитета Красного Креста и белорусской стороны", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена
24 августа, 22:30
24 августа, 22:30
 
Заголовок открываемого материала