Киев вернет пятерых удерживаемых россиян, сообщила Москалькова

2025-09-02T15:08+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, ещё пять человек отправятся к близким на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Третьего сентября в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: 5 семей забирают близких с Украины, другие 5 отправляются на Украину… А затем вместе отправимся на белорусско-украинскую границу для долгожданной встречи, которая состоится 4 сентября в Гомельской области Республики Беларусь с участием представителей Международного Комитета Красного Креста и белорусской стороны", - написала она в своем Telegram-канале.

