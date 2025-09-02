https://1prime.ru/20250902/mvd-861648895.html
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы - 02.09.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
Чтобы захватить внимание жертвы, мошенники используют искусственную срочность, информационную перегрузку, а также различные эмоции, предупреждает управление по... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T14:10+0300
2025-09-02T14:10+0300
2025-09-02T14:10+0300
мошенничество
общество
финансы
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859781905_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_09689a032f70d376328b56a61844ccd8.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Чтобы захватить внимание жертвы, мошенники используют искусственную срочность, информационную перегрузку, а также различные эмоции, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как мошенники захватывают внимание? Эмоции сильнее логики: Страх: "Ваш счёт взломан, срочно переведите деньги на "безопасный" счёт!". Жадность: "Вы выиграли миллион — оплатите комиссию и получите приз". Доверие: звонки "от банка" или даже голос близкого через дипфейк", - говорится в сообщении. Также мошенники для захвата внимания жертвы используют искусственную срочность, например, говорят, что есть пять минут, или карту заблокируют. Таким образом, они не оставляют времени на размышления, так как именно пауза возвращает способность думать. "Информационная перегрузка. Сложные термины, длинные инструкции, поток деталей. Когда мозг не успевает всё обработать, человек податливее к внушению", - рассказали в управлении. В МВД уточняют, что на такие уловки попадаются даже умные люди, так как эмоции работают быстрее логики - человек только спустя секунды осознает смысл сказанного. "Стресс после контакта с мошенником может сохраняться несколько дней, снижая способность мыслить критически. Поэтому жертвами становятся и профессора, и IT-специалисты, и сотрудники банков", - отмечают в МВД. Правоохранители назвали пять правил для защиты от таких манипуляций. Так, следует прервать разговор, чтобы разрушить мошенническую схему, сделать паузу, не звонить по номерам из смс, а только по официальным контактам на сайте. "Тренируйте насмотренность. Чем больше вы знакомы со схемами обмана, тем легче их узнаёте. Подписка на официальные ресурсы о безопасности формирует "цифровой иммунитет". Используйте технологии. Подключите антифрод-сервисы, активируйте двухфакторную аутентификацию, обновляйте приложения. Технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его", - заключили в управлении.
https://1prime.ru/20250901/moshennichestvo-861601145.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859781905_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96a66d1efccd799bf79bbb998cbaca0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы, мвд
Мошенничество, Общество , Финансы, МВД
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
МВД: мошенники используют искусственную срочность для захвата внимания жертвы
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Чтобы захватить внимание жертвы, мошенники используют искусственную срочность, информационную перегрузку, а также различные эмоции, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как мошенники захватывают внимание? Эмоции сильнее логики: Страх: "Ваш счёт взломан, срочно переведите деньги на "безопасный" счёт!". Жадность: "Вы выиграли миллион — оплатите комиссию и получите приз". Доверие: звонки "от банка" или даже голос близкого через дипфейк", - говорится в сообщении.
Также мошенники для захвата внимания жертвы используют искусственную срочность, например, говорят, что есть пять минут, или карту заблокируют. Таким образом, они не оставляют времени на размышления, так как именно пауза возвращает способность думать.
"Информационная перегрузка. Сложные термины, длинные инструкции, поток деталей. Когда мозг не успевает всё обработать, человек податливее к внушению", - рассказали в управлении.
В МВД уточняют, что на такие уловки попадаются даже умные люди, так как эмоции работают быстрее логики - человек только спустя секунды осознает смысл сказанного.
"Стресс после контакта с мошенником может сохраняться несколько дней, снижая способность мыслить критически. Поэтому жертвами становятся и профессора, и IT-специалисты, и сотрудники банков", - отмечают в МВД.
Правоохранители назвали пять правил для защиты от таких манипуляций. Так, следует прервать разговор, чтобы разрушить мошенническую схему, сделать паузу, не звонить по номерам из смс, а только по официальным контактам на сайте.
"Тренируйте насмотренность. Чем больше вы знакомы со схемами обмана, тем легче их узнаёте. Подписка на официальные ресурсы о безопасности формирует "цифровой иммунитет". Используйте технологии. Подключите антифрод-сервисы, активируйте двухфакторную аутентификацию, обновляйте приложения. Технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его", - заключили в управлении.
В МВД научили как распознать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта