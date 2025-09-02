https://1prime.ru/20250902/mvd-861658777.html
МВД предупредило о мошенничестве с поиском дегустаторов в Яндекс Еду
МВД предупредило о мошенничестве с поиском дегустаторов в Яндекс Еду
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объявления о якобы поиске дегустаторов еды в Яндекс Еду с оплатой в 5 тысяч рублей за день размещают мошенники, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Согласно материалам, которые опубликовали правоохранители, мошенники размещают объявление о поиске дегустаторов в Яндекс Еду с оплатой в 5 тысяч рублей за день или 1,5 тысячи за заказ. В обязанности дегустаторов якобы входит заказ еды из ближайших ресторанов, оценка качества и вкуса блюд и составление короткого отчета. "При переходе по ссылкам инициируется бесконечная череда подписок на закрытые группы и тг-боты, распространяющие фишинг, рекламирующие мошеннические проекты и онлайн-казино. Трудоустроиться, к сожалению, не получится", - предупреждают в управлении.
