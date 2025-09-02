https://1prime.ru/20250902/natsionalist-861664976.html
Националист Королев получил второй пожизненный срок
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Националисту Николаю Королеву назначили второй пожизненный срок по новому делу о создании террористического сообщества "Белая масть", передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда. "Королёву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы",- сказали в суде. Королев уже осужден пожизненный срок за терроризм. По новому уголовному делу он вину не признал. На скамье подсудимых, помимо Королева, находятся предполагаемые участники сообщества. Как было указано в оглашенном прокурором обвинении, фигуранты в соцсетях одобрительно высказывались о терактах, совершенных в том числе на почве расизма, они же вдохновлялись преступлениями против госорганов. Так, положительную оценку от них получила террористическая акция, в ходе которой в 1995 году в США было уничтожено правительственное здание в Оклахома-Сити. Королев же в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов. Королев был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование взрыва на Черкизовском рынке Москвы позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" - неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев. В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Сообщалось, что идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является Королев, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора.
