В Новосибирске разработали систему диагностики литий-ионных аккумуляторов

В Новосибирске разработали систему диагностики литий-ионных аккумуляторов

2025-09-02T03:16+0300

НОВОСИБИРСК, 2 сен – ПРАЙМ. Магистрант Новосибирского госуниверситета разработал открытую для производителей и сервисных компаний систему диагностики литий-ионных аккумуляторов, применяемых повсеместно - от смартфонов до электромобилей, сообщили РИА Новости в НГУ. "Дмитрий Муравьев разработал систему контроля и диагностики литий-ионных аккумуляторов. Решение включает в себя аппаратный модуль и веб-сервис и уже доступно в открытом доступе для производителей и сервисных компаний. Система позволяет тестировать аккумуляторы по различным сценариям, фиксировать показатели их работы и хранить результаты в базе данных для последующего анализа", - рассказали в вузе. Литий-ионные аккумуляторы в настоящее время применяются повсеместно - от смартфонов и ноутбуков до электромобилей и медицинской техники. Их массовое распространение делает особенно актуальным вопрос надежности и точности диагностики. Компании, которые разрабатывают или обслуживают устройства с такими батареями, заинтересованы в объективной и быстрой оценке состояния аккумуляторов. "Основная цель разработки - повышение уровня безопасности устройств, использующих литий-ионные аккумуляторы в качестве основного источника питания", - пояснил автор проекта. По словам Муравьева, разработка открывает возможности для проведения не только стандартных измерений, но и регрессионных и стресс-тестов, что особенно важно для проверки надежности источников питания. Разработка состоит из двух частей. Аппаратная часть устройства собрана из широкодоступных компонентов. Она позволяет задавать профили зарядки и разрядки, фиксировать их параметры работы. Встроенный дисплей отображает показатели в реальном времени. Веб-сервис обеспечивает управление устройством, позволяет задавать сложные сценарии тестирования и анализировать данные. Разработанный аппаратно-программный комплекс максимально доступен и может использоваться производителями и сервисными компаниями. Код написан на Python, и любой человек с базовыми навыками программирования может доработать ее под собственные задачи, отметил Муравьев. "На рынке уже существуют устройства для тестирования аккумуляторных батарей, однако они имеют существенные ограничения: низкую точность измерений, закрытое программное обеспечение без возможности модификации, отсутствие дистанционного управления и гибких сценариев тестирования. Отсутствие решения, лишенного этих недостатков, стало стимулом к созданию собственной системы", - подчеркнул он. Проект находится на стадии MVP (минимально жизнеспособного продукта). Продукт доступен как для исследователей, так и для компаний, которым требуется собственный инструмент контроля качества аккумуляторов.

