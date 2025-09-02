Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о снижении инвестиций в недвижимость в России - 02.09.2025
Эксперт рассказал о снижении инвестиций в недвижимость в России
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость в России в 2025 году сократится относительно 2024 года на 43% - до 750 миллиардов рублей, рассказал журналистам руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. "Снижение прогноза по объему инвестиций в 2025 году отражает нормализацию после двух лет пиковых значений", – рассказал Казарян, добавив, что с начала 2025 года объем инвестиций составил 501 миллиард рублей (-21% год к году). По его словам, на начало сентября 36% от общего объема инвестиций приходится на офисы, 22% - на жилую недвижимость, 19% - на склады, 10% - на торговую недвижимость, 8% - на гостиницы, 5% - на МФК. Казарян также отметил, что в структуре покупателей активов в сфере недвижимости преобладают девелоперы (29% сделок), банки и финансовые структуры (19%), а также ЗПИФы (13%).
Экономика, Бизнес, Недвижимость, IBC Real Estate
13:09 02.09.2025
 
ВТБ и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью
18 августа, 11:31
